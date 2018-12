Pen Thorseth i eigen NRK-dokumentar

New Articles

Dokumentaren vart filma i sommar då Pen var med Ragnar Thorseth på ekspedisjon til Grønland. Vestlandsnytt har allereie omtala ekspedisjonen i denne saka her:

Ragnar Thorseth og mannskapet, tilbake etter lang ekspedisjon – Det har vore ei oppleving for livet Ragnar Thorseth og mannskapet er vel heime etter ekspedisjon.

Ekspedisjonen var ei gåve til Pen frå Rangnar Thorseth for å ha gitt han eit nytt og betre liv. Under denne ekspedisjonen var ho med på fyrste halvdel av turen. Målet var at ho skulle få oppleve litt av Ragnar sitt «førre liv». Filmfotograf Odd Ragnar Lund var med heile turen og han filma ekspedisjonen med fokus på Pen si oppleving. Dette resultatet kunne folk sjå på TV-skjermen torsdag kveld. Det er også tilgjengeleg på NRK si nettside.

Fantastisk tur

– Eg har hatt ein fantastisk tur. Rett nok var eg sjøsjuk i ei veke, men den flotte naturen, erfaringa og ikkje minst vennskapet vi har hatt om bord, har gjord dette til ei fantastisk oppleving, sa Pen då vi møtte ho under heimkomsten.

Ho trakk blant anna fram kor spesielt det var for ho å sjå isfjell for fyrste gong.

– Eg har lært noko nytt kvar dag, men det var litt kaldt for ei dame ifrå Thailand.