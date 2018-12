New Articles

I ei pressemelding skriv Bergsøy:

- Frank Sverre sin innsats for A-laget i snart 25 år er formidabel og godt kjent for alle fotballinteresserte på Sunnmøre. Han har også trena Bergsøy sitt juniorlag med gode resultat, og Frank Sverre vil halde fram i denne rolla i kombinasjon med jobben som Tommy Malins sin assistenttrenar. Dette gir ein fin kontinuitet for våre unge, lovande spelarar, og klubben er svært tilfreds med å ha eit solid og spennande trenarteam på plass for 2019.