New Articles

I ei pressemelding skriv administrerande direktør Fredrik Remøy i Rem Offshore AS at dette er to moderne PSVar med stor lastekapasitet og auka innreiing. Begge skipa går på kontrakter og gir selskapet ein fornuftig inntjening.

Remøy meiner kjøpa viser Rem Offshore sine vekstambisjonar, og stadfestar deira posisjon som ein konkurransedyktig organisasjon.