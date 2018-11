Ulsteinvikar tilsett som regiondirektør i Innovasjon Norge

New Articles

Gjerde er utdanna siviløkonom. Han har hatt leiarstillingar i både Ulsteingruppen og Rolls-Royce Maritime, og har sidan 2017 jobba som sjølvstendig konsulent, opplyser Innovasjon Norge i ei pressemelding.

- Helge har lang leiarerfaring og eit breitt nettverk i sentrale delar av næringslivet, både i Møre og Romsdal og internasjonalt. Vi har stor tru på at Helge vil vere med å styrke det gode arbeidet vi gjer for næringslivet i regionen, seier Per Niederbach, direktør for regionar og finansiering i Innovasjon Norge.

I den nye stillinga vil han ansvarsområdet han strekke seg over heile fylket, og vil jobbe frå begge kontora til Innovasjon Norge i Møre og Romsdal.