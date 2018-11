Fullspekka Sandemesse til helga

New Articles

Laurdagen vert toppa med minikonsert ved Elise Nærø. Messesjef Harald Sætre reknar med fullt hus og god stemning under konserten frå kulturscena. Før konserten møter vi forfattarane Johannes Bjarne Alme og Guri Aasen. Programmet laurdag vert avslutta med Vitenshow ved Bjarthild Knotten, assistenten til professor Kari S Kvante.

Søndagen er publikumsdagen. Anita Stokke Blomvik inspirerer oss til matlaging frå kulturscena. Isabell Skogen underheld med song og Knut Arne Høyvik toppar ettermiddagen med minikåseri før Varden avluttar sceneunderhaldninga.

Mange nye utstillarar

Trass i rekordmange nye utstillarar stiller dei som har vore der «alle» tider. Mørpølser, røykalaks, saft og sylteprodukt, lefser, honning, poteter og gulrot er sveljandes. Utvortes strekkjer det seg frå smått og antikt til husvære til nokre millionar. Fleire standar med klede både til jakt og fritid og ikkje minst ullprodukt. Finn du ikkje noko nytt og spennande kan du handle brukt og antikt på fleire standar. Rønnebergfamilien held rydde- og flytteslag etter at dei selde hovudhuset. Her er sikkert noko for einkvar.

Middagsplassen i helga

Kjøkkenpersonalet er alltid på plass med gode og rimelege tradisjonsrettar. Nytt i år er sosakjøt på menyen. Messekafen serverer også barneporsjonar.

Sande Sogelag med stor stand

Årets utgåve blir presentert på Sandemessa. 20 artiklar over 140 sider frå kvardagslivet siste hundreåret. Årets utgåve er på heile 140 sider med bidrag frå

Møyfrid Tveten, Ivar Hamsaas, Sigmund Strand, Olav Myklebust, Randi Støylen, Aslak Storegjerde, Oskar Stein Bjørlykke, Hilde Petra Brungot, Peter Daniel Baade, Jakob Strand, Ruth Anita Hatlebrekke Rekdal, Hilde Brune Nystøyl, Sverre Kvalsund, Karethe Fredly Sætremyr og Astrid Aarø Kalsnes m.fl.

Juleverkstaden for born

Mest populært for dei minste er juleverkstaden. Her kan borna produsere sine eigne julegåver under kyndig veiledning. Kreativiten er stor. Nytt av året er dinosaurar. Mykje godt arbeid i vente for dei minste.