Bil av vegen i Myrvåg

Ein bil har køyrt i grøfta i Myrvåg, etter at to bilar fredag morgon var ivolvert i eit trafkkuhell. Brot på vikeplikt skal vere årsaka til ulykka. Ein person er køyrt til legevakt for sjekk. Trafikken går fint forbi staden, skriv politiet.