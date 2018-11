New Articles

I eit intervju med NRK Hordaland går gurskingen og ferjekaptein på Larsnes-sambandet Hilde Iren Jakobsen ut mot Forsvaret sin praksis om å slå av det automatiske identifikasjonssystemet (AIS) når dei seglar innanskjers.

Jakobsen har 15 års fartstid på sjøen både i Middelhavet, Sør-Amerika og Nordsjøen. Men det var derimot på heimebane ho i 2014 skulle få ein av dei skomlaste opplevingane i si karriere. Då var ho nemleg farleg nær på å kollidere med ein fregatt på veg over Åramsundet. Kapteinen fortel at det var nære på å gå gale. Hadde det ikkje vore for at ho fekk utslag på radaren og at fregatten blokkerte ei fyrlykt kunne det ha enda med krasj. Det er dette som gjer at ho no hiv seg inn i debatten, som ikkje overraskande rasar etter skandale-situasjonen med KNM «Helge Ingstad» .

– Militære fartøy skal ikkje ha på AIS heile tida. Det seier seg sjølv at militære fartøy er nøydde til å øve på å skjule seg. Men forsvaret bør vere pliktig til å bruke AIS når dei seglar innanskjers og det er stor sivil trafikk i område, seier ho i intervjuet. Ho presiserer derimot at ho ikkje veit nok om KNM «Helge Ingstad» til å uttale seg om akkurat den situasjonen.