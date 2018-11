Har kvitta seg med store delar av aksjane i Solstad Offshore

New Articles

Dagens Næringsliv melder i dag at Åge Remøy har kvitta seg med mesteparten av aksjane i Solstad Offshore. I førre veke blei minimum 3,98 millionar av dei i overkant 4,5 millionar aksjane selskapet Remy AS har i reiarlaget, selt. Avisa har rekna seg fram til at dette svarar til eit sal på rundt 8 millionar kroner. Same aksjar var ved årskiftet verd kring 25 millionar.

Selskapet, som Kjell Inge Røkke og John Fredriksen kontollerar, har hatt det tøft på Oslo Børs i det siste. Kursen har gått ned med over 60 prosent den siste månaden.