Hyllar Queen i Fosnavåg

Queen er gjennom år, tiår, og no generasjonar eit av dei mest markante og fullkomne poprock-banda i musikkhistoria.

Queen live og studio er to forskjellige opplevingar. Studioproduksjonane er viden kjent for sine fantastiske harmoniseringar og særpreg, med ei overtydande låtrekke få grupper kan matche. Queen evner på ein strålande og ”enkel” måte å formidle sine signaturar live. Queen var gjennom 8o-talet eit av verdas desidert største stadionband. Det viste dei ikkje minst med sin opptreden under Live Aid i 1985, og den legendariske konserten på Wembley i 1986.

IWIA gjenskaper den musikalske kjensla av å vere på ein Queen-konsert. IWIA formidlar låtane til Queen på ein ydmyk og respektfull måte. Låtvalget er henta frå ei handplukka samling av live-opptak frå Queen-konsertar.

IWIA er: Jan Gunnar Åkre (piano/vokal), Torger Lødemel (trommer/vokal), Luffen Valle (vokal), Geir Nakken (gitar/vokal), Håvar Kvangardsnes (bass/vokal).