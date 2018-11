Urtė Karanauskaitė gjenvalt som leiar i ungdomspanelet

New Articles

Dette blir sandssokningen sitt tredje år i ungdomspanelet, og hennar andre år som leiar

- Eg ønsker at ungdom i Møre og Romsdal skal bli høyrt og at stemma vår blir tatt på alvor i viktige saker som gjeld fylket vårt, fortel 18-åringen i ei pressemelding på fylkeskommunen sine heimesider.

Valkomiteen skriv i innstillinga si at Urtė har lagt sjela si i arbeidet ho har gjort for ungdomspanelet det siste året, og at ho har eit brennande ønske om å få halde fram med å utvikle ungdomspanelet i komande periode.

- Eg er veldig glad for at eg fekk fornya tillit som leiar av ungdomspanelet. Eg gler meg kjempemykje til å leie eit team som set unge først, og saman jobbar for at heile fylket skal gjere det same. Det nye ungdomspanelet består av både nye og gamle engasjerte ungdommar som eg verkeleg har trua på. Eg ser fram til det nye året og alt vi kan utrette saman, seier Karanauskaitė.

Ungdomspanelet 2018/2019

Leiar: Urtė Karanauskaitė, 18 år, Sande (1 år)

Nestleiar: Ole August Iversen, 19 år, Aukra (1 år)

Medlem: Thea Elise Gråberg, 17 år, Rauma (2 år)

Medlem: Joakim Myklebost Tangen, Gjemnes (2 år)

Medlem: John Salthammer, 15 år, Vestnes (2 år)

Medlem: Lene Vadseth Larsgård, 19 år, Ålesund (1 år - ikkje på val)

Medlem: Ole Stensby, 19 år, Surnadal (1 år - ikkje på val)

Medlem: Silje Sandøy Husøy 17 år, Sandøy (1 år - ikkje på val)

Medlem: Hedda Haugen, 16 år, Sunndal (1 år - ikkje på val)

1. vara: Sigurd Farstad, 19 år, Molde (1 år)

2. vara: Ester Annie Brende, 16 år, Smøla (1 år)

3. vara: Jonas Skogtrø Olsen, 19 år, Ålesund (1 år)

4. vara: Erica Ruiz Solhjem, 15 år, Ulstein (1 år)

5. Vara: Andrea Kjellstad, 17 år, Stranda (1 år)