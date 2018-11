New Articles

Siste: Taubil vert sendt inn no.

Brannvesenet er no på plass. Det er røyk i botnen av tunnelen. Det vert jobba med å få ut røyken på Ørsta-sida. Servicebil er på stadem. Politiet skriv at det er vanskeleg å seie kor lenge tunnelen blir stengt, og at dei vurderar opning fortløpande.