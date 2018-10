Håvard Remøy er ny CFO / COO i MMC First Process

New Articles

I ei pressemelding seier administrerande direktør Petter Leon Fauske at Remøy er ein viktig brikke i den langsiktige satsinga som bedrifta er i.

- For at vi skal lykkast med strategien vår, vil eg ha sterkt fokus på marknaden og utvikling av unike systemløysingar som tilfører meirverdi til kundane våre. Til det treng eg avlastning på oppfølging av den daglege drifta og gjennomføring av den vedtatte strategien. Håvard er svært kunnskapsrik, er strukturert og veldig operativ. Han utfyller meg og vi blir eit godt team. Saman med resten av det kompetente teamet i MMC First Prosess blir vi dynamitt, seier Petter Leon.

Håvard er utdanna siviløkonom med spesialisering i Finans.

Gunnar Larsen frå Havyard Group ASA, har det siste året bistått som COO og SVP Sales & Market i MMC First Process, og no overleverer han COO oppgåvene til Håvard Remøy. Gunnar Larsen går tilbake i full stilling som SVP Market & Business Development i Havyard Group ASA.