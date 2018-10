Julia får bli i Norge!

New Articles

- Endeleg. Endeleg kan eg få kalle meg norsk og bu heime hos familien i Norge!

Det seier ei gledesstrålande Julia Oleinik Sætre til Vestlandsnytt, kort tid etter at statsråden har ringt til familien med den glade bodskapen.

23-åringen ser no fram til å kunne planlegge framtida si i Norge. Ho gler seg til å ta del i det norske samfunnet på lik linje med oss andre, og ho fortel at ho har planar om utdanning og livet vidare.

- Det er ein enorm lettelse, seier Julia etter at justisministeren sette ned foten.

Då vi snakka med ho torsdag ettermiddag, hadde ho akkurat snakka med mor si og andre i familien i Russland og fortalt om den gode nyheita.

Gode støttespelarar

Pappa Kenneth og resten av familien har hatt masse gode støttespelarar i kampen for å sikre Kenneth si biologiske dotter fast opphaldsløyve i Norge.

- Det har vore massevis av gode krefter i sving. Syster mi, Linda, har gjort ein umåteleg fin innsats. Også ordførar Dag Vaagen må nemnast spesielt. Han har gjort ein kjempejobb inn mot administrative og politiske styresmakter. Fokus på saka i media har også vore medverkande, seier Kenneth til Vestlandsnytt.

Tydeleg jusprofessor

Familien gjekk tidlegare i haust ut i VG om den heilt spesielle saka. Julia vaks opp i Russland hos mor si, men har heile vegen visst om sin biologiske far i Norge. Noko UDI hengde seg opp i då dei gav avslag på søknaden om familiegjenforeining og fast opphaldsløyve for Julia i Norge, er det faktum at det var ført opp ein annan mann som "pappa" då Julia vart fødd.

Seinare har det mellom anna gjennom DNA-testing blitt slått ettertrykkeleg fast at Kenneth er hennar far.

Ein kjend jus-professor, Mads Andenæs, har seinare uttala at UDI har tolka lova feil. Med vising til at Kenneth er hennar biologiske far.

Ein ny instruks datert 25. oktober 2018 - tydeleg utforma i samband med Julia-saka - slår no fast at born med norske foreldre uansett skal vere sikra opphaldsløyve hos sine norske foreldre.

"Det er viktig at barn av norske foreldre kan få komme til Norge selv om forelderen ikke var registrert som juridisk forelder på fødselstidspunktet", heiter det mellom anna i den ferske instruksen.

Kan sleppe gleda laus

Kenneth Sætre har knapt fått summa seg etter gladmeldinga frå ministeren.

- Onsdag ringde dei frå justisdepartementet og varsla at ministeren skulle ringe meg torsdag. Det er klart vi har vore spente. No kan vi sleppe gleda laus, seier Kenneth Sætre.

Han har fått beskjed om at UDI har fått ein ny instruks frå statsråden i denne saka, og at saka skal behandlast på nytt.

- Eg har mista det som var av tillit til forvaltingsapparatet. Det er tydeleg at dei har tolka lova feil, og no skal dei altså gå gjennom saka på nytt. Etter mitt begrep burde dei ha lagt vekk denne saka for godt.

- Men ministeren sine ord er vel lovnad nok?

- Det er det. No kan ingenting hindre at Julia får bli hos meg og dei andre i familien. Dette er ein kjempedag, avsluttar ein overlukkeleg far.