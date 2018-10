Ein trailer har velta i Tjørvåg

New Articles

Siste: Berre finryddinga står att. Boksa på traileren er no fjerna. Politiet melder at vegen likevel blir stengt til 19:00.

Traileren ligg på tvers. Politiet anbefaler omkøyring rundt Gurskøya, då det er store køar på begge sider.

- Personbilar kan passere, men større køyretøy må framleis køyre rundt Gurskøya. Det vil bli full stopp i trafikken under bilberginga, skriv politiet.

Føraren skal i følgje politiet vere uskadd.

Autovern smadra

Vestlandsnytt sin mann på staden, fortel at autovernet er smadra. Det ser også ut til at det er ein del skade på traileren.

- Det var flaks at ingen var på gangfeltet, fortel eit vitne på staden.

Bussar snur no for å køyre rundt Gurskøya.

- Trailarar har ein tendens til å gasse på i svingen her. Her har vore fleire nesten ulykker, fortel eit anna vitne på staden.

Uviss årsak

Politiet vil, på noverande tidspunkt, ikkje komentere saka. Men dei vil kome med informasjon fortløpande.

Ryddar vegen

Vegen blir no rydda. Ei gravemaskin er no på staden for å bistå. Vegen er heilt stengt under opprydding. Vår mann påstaden, seier at det er utfordrande ryddearbeid. Det vil truleg ta tid.