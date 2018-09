Stort kutt i makrellkvoten - ned 42 prosent

New Articles

Det internasjonale havforskingsrådet ICES la i dag fram sine råd for makrellkvotane for 2019. For 2018 såg ICES det som forsvarleg å fiske opptil 550 948 tonn makrell, ein nedgang frå året før. Kvoterådet for 2019 er sett til 318. 403 tonn. Dette er ned 42 prosent samanlikna med rådet for 2018

ICES grunnar tilrådinga med at gytebestanden og tilsiget av ny fisk har vore på veg ned sidan eit toppunkt i 2011. I tillegg har fisketrykket vore høgare enn tilrådd i kvoteråda over ei årrekke.

- Ikkje noko truverd

Fiskebåt, havfiskeflåtens organisasjon, meiner fiskerinæringa ikkje kan godta makrellkvotane for 2019 som det internasjonale havforskingsrådet ICES har lagt fram.

- Den kraftige nedgangen i gytebestanden har ikkje noko truverd. Inntil rådgivinga og metodikken er kvalitetssikra bør kyststatane fastsette ei kvote basert på dei siste års rådgiving, seier Audun Maråk, administrerade direktør i Fiskebåt, i ei pressemelding.

Har bedt om stans

Fiskebåt, i lag med dei andre næringsorganisasjonane, har nyleg sendt eit brev til Havforskingsinstituttet, der det blir bedt om at ein ser bort frå kvoterådet for 2019. Dei meiner usikkerheita er for stor. Dette blir til ein viss grad imøtekome frå havforskarane. Forskingsdirektør Geir Huse og Havforskingsinstituttet skriv på si heimeside at det i år er større usikkerheit i bestandsberekningane. Dei meiner det er behov for ein ekstraordinær metoderevisjon.

– All tilgjengeleg kunnskap viser dei same trendane, at makrellbestanden er på veg ned. Men på bakgrunn av andre berekningar er det mogleg at nedgangen starta seinare og frå ein større bestand enn den som er lagt til grunn i ICES-rådet, forklarar forskingsdirektør Geir Huse.

Dette er positive signal frå HI, meiner Maråk.

- Eg noterer at også HI kommenterer usikkerheita i kvoterådet, og indikerer at bestanden har eit høgare bestandsnivå enn det som blir lagt til grunn i ICES si tilråding, seier Maråk.