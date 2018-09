Kommentar til innlegget «Glad i Fosnavåg», 10. august

New Articles

Nørvåg og Vågsholmen Vel takker for innlegg fra «Utflyttet Fosnavåger» og ønsker å knytte noen kommentarer til innlegget. Da spesielt de framsatte synspunkter om et rotete og ustrukturert sentrum. Vi har tidligere, i innspill og møte med Herøy Kommune, framsatt de samme synspunkter og vet at dette engasjerer lokalmiljøet sterkt.

Vi i Nørvåg og Vågsholmen Vel vil spesielt nevne Gerh. Voldnes Vei og Nørvågvegen, hvor det ser dystert ut. Skrot og knust glass flyter til sjenanse både for beboere og tilreisende, og spesielt for barn og unge som daglig trafikkerer området.

I forbindelse med den flotte og mye benyttede turstien på Tverrfjellet, og Fjellstien opp gjennom Ura er det beklagelig å registrere hva både beboere og turister må tråkke gjennom for å komme frem. Det er ikke særlig hyggelig å presentere slike omgivelser for de som kommer og besøker Fosnavåg.

Nørvåg og Vågsholmen Vel har ved flere andledninger ryddet, vedlikeholdt og prøvd å gjøre området mer presentabelt, men vi ønsker oss et tettere samarbeid med Herøy Kommune for å forbedre omgivelsene. Vi vil understreke at Herøy Kommune er den ansvarlige part i dette, men stiller gjerne opp for å bidra med det vi kan.

Vi synes situasjonen nå er såpass uholdbar at noe bør skje ganske raskt!

Nørvåg og Vågsholmen Vel