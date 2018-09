Klart for ny aktiv haust i pensjonistlaga i Herøy

New Articles

Styra vonar at pensjonistane har hatt ein triveleg sommar i det fantastiske sommarveret vi har hatt denne sommaren. Slik sett er dette ein sommar vi sannsynlegvis vil hugse i mange år framover.

Våren 2018 hadde vi felles feiring av jubileum på Hotell Neptun, Ytre Herøy Pensjonistlag 50 år og Indre Herøy Pensjonistlag 40 år. I det høvet vil vi i september arrangere felles jubileumstur med middag på Ishavsmuseet på Brandal. Orientering om dette vil vi kome attende til.

Pensjonistlaga avslutta våren med tur til Geiranger med stopp på Jostedalsbreen Nasjonalparksenter i Stryn og på Grotli. Dessutan tok vi ein avstikkar til Dalsnibba der vi fekk nyte ein fantasisk utsikt i det fine veret. Elles er det gledeleg å sjå at mange nyttar høve til å ta ein liten kvil på benkane som vi fekk utplassert i 2015. Vi har også denne sommaren i samarbeid med Frivillighetssentralen fått gjennomført måndagsturane frå Herøy Omsorgssenter og onsdagsturane frå Myrvåg Omsorgssenter for pensjonærane. Takk til alle som har bidratt til at pensjonærane har kome seg ut på tur desse dagane. Dersom det er fleire som ynskjer å vere med på dette tiltaket er det berre å møte opp på Herøy Omsorgssenter på måndagar og på Myrvåg Omsorgssenter på onsdagar når det opphaldsver.

Frå hausten av vil vi halde fram samarbeid med Eldrerådet med trimprogrammet «Sterk og Stødig» på torsdagar i kyrkjekjellaren.

Vi vil også prøve å starte opp att «Seniorsurf» på Frivilligheitssentralen.

Pensjonistlaga har i løpet av året fått mange nye medlemar noko vi er svært glade for, men vi har plass til mange fleire. Spesielt vil vi oppmode «yngre» pensjonistar om å melde seg inn. Om ikkje så mange år er du som er ung pensjonist no blitt eldre pensjonist og då vil du sikkert ynskje at det er nokon som arrangerer aktivitetar for deg.

Det første møtet vårt i september blir eit fellesmøte på Møre Barne-og Ungdomsskule i Myrvåg der vi har lagt opp til underhaldning av Guri Aasen og Andrine Longva Kopperstad. Dessutan vil vi få orientering om velferdsteknologi. Vi får også vitjing av den nye fylkessekretæren, Aud-Berit Eidhammer, i Pensjonistforbundet Møre og Romsdal. Likeeins blir det mykje sang og musikk. Til møtet har vi også invitert Sande, Hareid og Ulstein Pensjonistlag. Sjå elles annonse i dagens avis. Vi ber om at du merkar deg spesielt dato og klokkeslett.

Styra i pensjonistlaga ynskjer alle pensjonistar (medlemar og ikkjemedlemar) velkomne til møta våre.

TERJE KROGSET