Kjære ordfører, lokal- og fylkespolitiker

Den muligheten er ikke så usannsynlig eller så langt frem i tid som en gjerne tror.

Facebook-gruppen «Vi som vil at alle Norske sjøfolk skal være med inn i fremtiden», som per dags dato har ca 20.500 medlemmer, har i over to år jobbet for å sette sjøfolkenes situasjon og utfordringer på dagsorden både gjennom gruppen, avisinnlegg på nett og papir, og TV.

Vi har blitt tatt frem i Stortinget og har fått mye av æren for at vi til slutt fikk en utredning av hvilke muligheter som finnes for å stille norske lønns- og arbeidsvilkår for skip som går fast på kysten og sokkelen. Dette er gjort bl.a. i samarbeid med sjømannsorganisasjonene for å nå lenger ut til lokalpolitikere, for eksempel omfattende kontakt med ordførere landet rundt i 2016.

Å hele tiden få høre at en er for dyre, sliter både på yngre og oss eldre sjøfolk

Denne gangen prøver vi å sette fokuset på fremtidige generasjoner sjøfolk.

Vi ombord i båtene opplever at lærlingene begynner å se mørkt på fremtiden, og noen vurderer å endre karrierevalg.

Noe har så klart å gjøre med situasjonen i offshore, men også motviljen hos mange politikere mot å sikre norske sjøfolk i fremtiden. Å hele tiden få høre at en er for dyre, sliter både på yngre og oss eldre sjøfolk. Usikkerhet for fremtiden stikker dypt i norske sjøfolk for tiden, og engasjementet hos norske sjøfolk har eskalert fordi arbeidssituasjonen til mange sjøfolk har endret seg drastisk.

Det er ikke bare pga oljekrisen, men også åpningen for mer bruk av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) i norske farvann har bidratt til at fremtiden ser mørk ut for norske sjøfolk. Fartøy registrert i NIS har lov til å bruke sjøfolk fra andre land med langt lavere lønnsnivå enn det er mulig å leve av i Norge. Siden det per dags dato ikke finnes regler med krav at norske lønns- og arbeidsvilkår ved fast fart i norsk farvann og på norsk sokkel, betyr det at utenlandske aktører og sjøfolk per i dag kan jobbe i norske farvann til langt under de lønns- og arbeidsvilkår som norske sjøfolk må ha for å bo og leve i Norge. Slike regler vil gjøre at vi unngår sosial dumping, og gjort på rette måten er dette ikke proteksjonisme. Norske sjøfolk flest ønsker ikke proteksjonisme, for vi mener vi er dyktige nok til å kunne konkurrere på ellers like vilkår.

Mange kapteiner, styrmenn, maskinister og underordnede sjøfolk sier i dag rett ut at de hadde motsatt seg sterkt hvis deres barn kommer og sier at de vil ta en maritim karriere. Til det er fremtiden så usikker at det ikke er å anbefale.

Det vi sjøfolk ber om med denne henvendelsen, er at dere som lokalpolitikere ser for dere en fremtid uten maritim læreplass i kommunen og fylket deres. Hva det vil ha å si for den maritime klyngen og bosettingen i lokalsamfunnet.

Jeg håper at dere vil støtte norske sjøfolk ved å gjøre deres folkevalgte i storting og regjering oppmerksom på konsekvensene dette kan få på sikt for maritim utdanning i ditt distrikt, Norge som sjøfartsnasjon, og i deres lokalsamfunn.

JAN NILSEN/ Grunnlegger av Facebookgruppen «Vi som vil at alle Norske Sjøfolk skal være med inn i fremtiden»