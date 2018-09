Heksering, trollhatt, gift og dop eller delikatesse?

New Articles

Etter ein tørke- og godvers-sommar av dei sjeldne har vi fått proklamert at årets soppsesong har tørka bort lenge før han starta. Det var soppspesialistane sine profetiar for kor lite vi hadde i vente.

Nokre regnverbøtter seinare og framleis langt unna normalnedbør tikkar meldingane inn om at det slett ikkje ser så dårleg ut med sopphausten likevel. Somme har til og med gjort rekordfangstar av ein av dei beste matsoppane, steinsoppen, som ser ut til å ha eit rikt år i våre område. God kvalitet på matrisker er konstatert andre stader, og sjølv om det til no ikkje er meldt om store mengder kantarell, lyser også den med sitt gullgule hovud her og der i skogbotnen. Andre kantarellartar har meldt seg rekordtidleg om enn i den spede byrjinga.

Så det kan vere vel verdt å sjå nærare på kva naturen har å by på av ulike sopp-artar. I farge og form vil vi kunne oppdage eit mangfald vi kanskje ikkje hadde venta. For den matnyttige kan ei vandring gjennom soppsesongen by på eit rikt tilfang av gamle kjende eller ny kjennskap med sopp som hovudingrediens eller tilsetjingsmateriale i ulike matrettar utan å måtte avgrense det til kva som finst i lokale matvarediskar av industrielt framdyrka og importert eller konservert sopp av to til fire variantar.

Brekkegarden vil til helga setje fokus på korleis ein kan gjere seg kjend med det som finst av sopp i våre område – for å utvide naturopplevingar og kunnskap om natursamspel, eller for matauk. For nybegynnaren er utfordringa å kunne kjenne att dei ulike soppgrupper og -artar, sortere seg gjennom landskapet så å seie, og for den som tenkjer på sopp som råvare til mat og kulinariske opplevingar, men som har meldingar om farleg og giftig sopp i minne, og som ikkje har tort seg til å prøve matsopp på rett, er det ikkje minst viktig å få vite korleis ein skal kjenne att og heile tida vere på den sikre sida. Kvar kan ein finne kunnskap, kva er sopp- og nyttevekstforeninga, kva er soppkontrollen, kven i vårt nærområde kan vi vende oss til for å få hjelp til å vandre inn på nye og spennande område av det naturen byr på av matvarer. Dei som har årelange erfaringar i soppsanking og handtering av sopp, alt frå konser-

vering til sopprettar og bruksområde, har neppe stort behov for bistand, men vil vere ei uvurderleg kunnskapskjelde for andre. For nybegynnaren og den famlande vil eit kvart kunnskapskorn kunne vere ei kjelde til a-ha-opplevingar og opne portar for vandring inn i nye og ukjende område.

Vi inviterer difor til å gå på ei lita felles soppsanking no på søndag, slik at vi kan gå den komande soppsesongen i møte med fornya tillit til vår evne til å plukke ut godbitane. Vi tar oss ein liten tur i terrenget og ser kva som er å finne, og vi oppmodar også dei som ynskjer til å ta med sopp, slik at vi kan sjå på dei og identifisere dei saman. Etter soppsankinga blir det høve til å legge dei på steikepanna, og vi tenner også bål for dei som har lyst å grille nokre pølser. Sande hagelag blir også til stades med blømande smakebitar frå naturen. Hjarteleg velkomne til alle!

NINA ELISABETH BØE