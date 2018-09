Framleis kritikk av barnevernet

New Articles

Les i Vestlandsnytt at kommuneadvokat Reidar Andresen meiner at barnevernet i Herøy er på trygg grunn. Den same kommuneadvokat meinte også noko om RDA-midlane til Jensholmen Nord. Hugsar eg rett, tok kommuneadvokaten litt feil der, og gjekk fem på. Etter at Jensholmen Nord kontakt eigen advokat, og denne fekk gå gjennom kommuneadvokaten sine betraktningar, vedtok Herøy kommune å betale ut RDA-midlane. Kva fekk kommunen ut av råda frå kommuneadvokaten? Berre ei betalt rekning, truleg på mange tusen kroner. Sjølv ein kommuneadvokat kan ein altså ikkje stole 100% på, ei heller i tilsvaret om barnevernet.

Det er allment kjent at barnevernet, ikkje berre i Herøy, bryt menneskerettane. For ikkje lenge sidan sende BBC eit program om norsk barnevern, «Norway’s silent scandal», som ikkje var særleg rosande omtale akkurat. Også i mange andre europeiske land får norsk barnevern kritikk så det susar. Også frå nasjonale og internasjonale ekspertar på barn sine rettar, får Noreg krass kritikk, og i Europarådet fekk Norge knallhard kritikk no i sommar. Resulosjonen vart likevel godkjend med overveldande stemmetal, sjølv om Norge prøvde å dempe kritikken. Kritikken gjekk først og fremst på å ta barn frå sine kjødelege foreldre. Andre alvorlege brot barnevernet gjer, er at barn ikkje vert høyrde i individuelle saker. Dette er klare brot på barnekonvensjonens artikkel 12 om retten barn har til å bli høyrde.

Det er likeeins skræmande at Fylkesnemnda i Møre og Romsdal gir barnevernet rett i 96% av sakene dei behandla i 2015. Kommunane hyrar inn sakkunnige psykologar som vert godt betalte av barnevernet. Svært få går imot barnevernet, då misser dei ofte lukrative jobbar, dvs dei vert ikkje meir førespurde som sakkunnige. Foreldra får ikkje fritt velje sakkunnig og be kommunen betale for sakkunnig. Det er altfor tette band mellom barnevernet og dei sakkunnige psykologane. Dette er eigentleg ei skandale, som også frittståande advokatar ser og har skrive om.Det beste ville vere om barnevernet sin advokat og foreldra sin advokat vart samde om sakkunnig på fritt grunnlag, slik ein gjer i erstatningssaker. Truverdet til den sakkunnige vert då mykje betre. Gro Hillestad Thune er kritisk til norsk barnevern. Thune har vore dommar i den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD)i 17 år. EMD angrip no norsk barnevern med ein storoffensiv, der ei norsk barnevernsak i haust skal opp i storkammeret og behandlast av 17 dommarar. Utfallet kan få store konsekvensar for norsk barnevern.

Barnevernsleiaren i Herøy har sagt klart frå om at barnevernet i Herøy ikke tek omsyn til menneskerettlova, barnevernet fylgjer barnevernlova. FNs Barnekonvensjon, som Norge faktisk har forplikta seg på, slår fast at barnet så langt det er mogeleg, har rett til å vekse opp med sine biologiske foreldre. FNs konvensjon om barnets rettar (Barnekonvensjonen) vart vedtatt i 1989. Norge ratifiserte den i 1991 og tok den inn i Menneskerettighetsloven i 2003. Og - barnekonvensjonen vil ha forrang dersom nasjonale lover kjem i konflikt med denne.

Utifrå dette tykkjer eg at det er underleg at kommuneadvokat Reidar Andresen kan slå fast at Herøy barnevern er på trygg grunn. Eg vil heller seie at Herøy barnevern er på gyngande grunn, utifrå at barnevernsleiaren klart seier at barnevernet ikkje tek omsyn til menneskerettslova. Det er eit klart lovbrot i mange sine auge.

Råd til dei som eventuelt får kontakt med barnevernet om undersøking:

1. Kontakt straks advokat når barnevernet startar undersøking. Du har rett til å ha med advokat etter forvaltningslova § 12, og advokaten kan få kopi av alle dokumenter i saka, også kopi av meldinga som barnevernet har fått.

2. Ver forsiktig med kva du seier og gjer. Alt kan bli brukt mot deg. Eit lite døme: Mor får heimebesøk av barnevernet. For å få koseleg atmosfære, kokar ho kaffi, dekker på bordet, og tenner stearinlys. barnevernet ser dette, det vert brukt mot ho. Ho utsette barnet for brannfare får ho høyre seinare. Så ta med advokat på alle møter med barnevernet!

3. Gje aldri samtykkje til at barnevernet får innhente opplysningar om deg. Innhent opplysningane sjølv og saman med advokat går du gjennom det barnevernet ber om. Er saka alvorleg, får barnevernet uansett lov til å innhente opplysningar.

Kjell Runde