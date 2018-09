En sommer er over……

New Articles

Det kan vi, som egentlig ønsker hele fylkeskommunen bort-vekk, kanskje være glad for, siden den pr. i dag fungerer som ei propp i systemet og stopper nødvendig og ønsket fremdrift på viktige sektorer/forhold:

Videregående skoler er fylkeskommunens tyngste virkeområde. Der går heldigvis undervisninga sin gang, med masse gode tilbud. Men skolebygningene er på topp stort sett bare i Molde. I Ørsta venter de spent på å komme seg ut av kummerlige forhold. I Fosnavåg er det ikke stort bedre. I Ålesund tviholder man på leieforholdet til Latinskolen, den 110 år gamle skolen med asfaltgulv og flott arkitektur, men som ikke er tilpasset skole-virkeligheten anno 2018. Sørsidebygget, sentrumsskolen, med både videregående skole, kulturskole og barneteater, henger i en svært tynn tråd. Videre kamp for dette gode prosjektet er avhengig av et godt stykke politisk arbeid fra sunnmøringene som møter på Fylkestinget fremover.

På samferdselssektoren går det «fort i svingene», men vi kommer likevel ikke så raskt fremover. Møreaksen er heldigvis i ferd med å få skikkelig seriøs konkurranse av Romsdalsaksen, og nå har også Arbeiderpartiet på Nordmøre oppdaget det vanvittige pengesluket dette vil representere. Nei, la oss heller utrede og realisere Romsdalsaksen, da bytter vi ut «omveien» med «snarveien» og større deler av trafikken i nordvest får en langt bedre hovedtrafikkåre nordover, med litt «smitteeffekt» også østover langs eksportvegen mot Åndalsnes.

Nordøyvegen fikk utregninger fra Statens vegvesen (SVV) som viste utrolige merkostnader, mye pga. kortere byggetid. Det er selvsagt store penger det snakkes om, men vi må ikke glemme at med 40 års fergeavløsnings-midler, er det folket på Nordøyane som sjøl skal betale mesteparten av regninga. Det er de også villige til. Det er ikke slik at bygging av vegen går på bekostning av skoler og kulturtilbud ellers i fylket. Det er IKKE MULIG å benytte fergeavløsningmidler, momskompensasjon, bompenger og private innskudd til skoler og konserthus! Alternativet til Nordøyvegen er vesentlig dyrere- selv med betydelig kostnadssprekk. Med utgangspunkt i dagens kostnader, vil fortsatt fergedrift koste over 3 mrd. over 40-års perioden. Skal man også ta hensyn til stortingets krav om miljøteknologi, vil fergekostnadene bli betydelig høyere. I tillegg kommer fem nye fergekaier og fremføring av høyspent ladeinfrastruktur. Samlet vil dette kunne nærme seg 6 mrd.

Pr. dato er kostnadssprekken 800 millioner, og vi minner om betydelige tilskudd fra bedrifter, kommuner, momskompensasjon og ikke minst allerede betalte forhåndsbompenger i en tre års periode.

For Nye Ålesund kommune er Nordøyvegen svært viktig for å bygge en sterk Ålesundsregion, men dette er vel ikke ønsket av Molde og resten av fylket?

D-dagen for Nordøyvegen blir 16. oktober. Da skal fylkestinget behandle Nordøyvegen for «ørtende» gang. Vi håper på rungende flertall også denne gangen for fortsatt utbygging av vegen.

Det ironiske er at mens Møreaksen skal beholdes for enhver pris, må Nordøyvegen vedtas om og om igjen, forstå det den som kan!

I Ålesund er Fylkeskommunens representanter – forhåpentligvis mest de ansatte i administrasjonen - effektive dørstoppere for det meste av utvikling. Brosundtunnelen vil heller ikke fylkesordfører Jon Aasen ha, i hvert fall ikke i vår levetid, godt backet opp av Vegvesenets sentrale aktører.

Borgundfjordtunnelen ønsker de å stoppe med de utroligste argumenter. Dette til tross for at denne ikke vil koste hverken SVV eller fylkeskommunen ei eneste krone! Igjen, forstå det den som kan!

Nei, i Ålesund konsentrerer Fylkeskommunen seg om å gjøre kollektivtilbudet best mulig. Selv om publikum melder tilbake at resultatet bare blir dårligere. Men… nå skal man få bedre samordning på bussene i byen, derfor opprettes ny stilling som koordinator for kollektivtravikken i Ålesundsregionen, med kontoradresse Molde.

Sykehusene er ikke lenger fylkeskommunens ansvar, men det er fortsatt inndelt i en region som følger fylkesgrensa. Dermed blir det Fylkestinget og fylkestingsrepresentantene våre som er nærmest til å følge opp også disse forholdene. Det trengs, for her er det skapt så mye usikkerhet pga valget av nytt sykehus for Romsdal og Nordmøre i Molde, at det virker som om ingen vet hva, hvor, hvordan eller når. I Volda må snart ting skje og i Ålesund er det sagt at sykehusfasaden skal det i hvert fall gjøres noe med, kanskje før den faller ned av seg selv? Men hva med det aller viktigste: innholdet! Er det fortsatt slik at det er store og uavklarte forhold knyttet til ansvarsområder som står i fare for å bli overført til Hjelset? Og hva vil det gå utover om de nå har funnet ut at de mangler en milliard kroner på på nyesykehuset? Hvem må stramme inn livreima for at man skal få dette regnestykket til å gå opp? Eller ser man at planene for nytt fellessykehus for Romsdal og Nordmøre både var for store og flotte – og at disse dermed må knipes ned på?

Da får vi trøste oss med at store kulturarrangementer i løpet av sommeren er gjennomført både i Molde, Ålesund og mange andre plasser i fylket. Vel og merke med millionstøtte til jazzen, mens festivalene andre steder i beste fall får småpenger av fylkeskommunen. Nylig ble opera-programmet i Kristiansund presentert, med stor innlevelse og godt humør. De venter vel på at fylkestoppene skal bevilge hundrevis av millioner til nytt operahus, selv om kassa er mer en bunnskrapt.

Det bli et spennende fylkesting i oktober!

Randi Karin Asbjørnsen, Hans Kjetil Knutsen,

Tverrpolitisk Liste for Sunnmøre