Dei fire siste er slopne fri

– I dag slapp endeleg Tesfamariam sine tre siste barn og kona ut av fengselet/fangeleiren Adi Abieto i Eritrea.

Det skreiv Kjetil Haanes på si Facebook-side tidleg fredag ettermiddag.

– Den yngste på fire år har vore ein del sjuk, men har god helse no. Akkurat no er heile familien saman med tanta si i Ampara. Der skal dei vere i nokre dagar, før dei reiser tilbake til gardsbruket dei kjem frå for å hente krefter, seier Haanes til Vestlandsnytt.

Ein lang og tøff kamp

For over to månadar sidan gjekk Haanes, som er Tesfamariam sin norsklærar, og Elin Rekdal Skogstad, leiar for flyktningtenesta i Sande kommune, ut på Facebook og bad om hjelp frå allmenningen. Tesfamariam sin familie kunne nemleg kjøpast fri for 95.000 kroner. Totalt fekk dei inn om lag 101.000 kroner.

28. juni kunne Haanes melde at tre av dei seks barna var slopne fri, medan Tesfamariam si kone, dei to eldste sønene på 18 og 16 år, og veslesystera Finot (4) sat igjen i fengselet – heilt til no.

– No er første etappe unnagjort. Neste prosjekt for familien vert å prøve å kome seg ti Noreg, men først må dei bygge seg opp helsemessig. Det var veldig lite mat i fengselet, og dei vaksne har sete tett i tett saman med fot- og handlenker, seier Haanes.

Fleire har døydd medan dei var innesperra.

– Den yngste var berre åtte månadar gammal. Faktisk har også fleire blitt fødde i fengselet, seier Haanes.

Takkar for hjelpa

– Familien er veldig glade, men også veldig slitne. Det har tatt over to månadar å lukkast, men i dag er ein gledas dag. Takk til alle som har hjelpt. Det har vore livreddande hjelp. Og nok ein gong viser det seg at det umoglege er berre umogleg til det er gjort, berre mange nok bidreg. TAKK!