Sterk og stødig Herøy

Målgruppa for sterk og stødig er heimebuande eldre som framleis greier seg godt heime utan særleg bistand, men med kanskje byrjande funksjonssvikt og ustøheit.

Fokuset på treninga er balanse, kondisjon og styrke i føtene, samt sosial samling etterpå.

Kvar kjem så dette konseptet frå? Konseptet er nasjonalt og jobbar for helsefremmande og førebyggande treningsgrupper i kommuna.

Modellen er utvikla i eit samarbeid med kompetansesenteret for bevegelsesvansker og fall hjå eldre, St. Olavs hospital, NTNU samt Helsedirektoratet. I Herøy vart 5 instruktørar utdanna i fjor i samarbeid med Pensjonistforbundet, eldrerådet og Seksjon Rehabilitering i Herøy.

Desse instruktørane driv no gruppa i Kyrkjekjellaren i Herøy kyrkje kvar torsdag. 3–4 gonger pr. år har Fysioterapeut tilsyn med gruppa og gir vidare tips og råd om øvingar. Etter treningane er det sosial samling og kaker!

Utfordringa vår no er at mange står på venteliste. For å kunne starte fleire grupper er vi avhengige av fleire instruktørar. Dei vil då få opplæring og kurs for å drive vidare grupper, og blir sertifiserte som Sterk og Stødig innstruktører. Så viss nokon kan tenkje seg dette er det berre å ta kontakt med Terje Krogset eller underteikna.

Dei som er med på gruppa let vel over tilbodet. Og det er med på å gjere kvardagen lettare. Ein røyser seg lettare, får betre balanse og vert tryggare i kvardags situasjonar. I tillegg er det sosialt og kjekt å trene i lag med andre, og dei kjedelege heimeøvingane er som regel kjekkare å gjere i lag med fleire.

Vi håper med dette å få verve fleire instruktørar slik at fleire kan få verte med på dette flotte forbyggande tiltaket i Herøy!

ØYSTEIN NERLAND, Fysioterapeut og kakekontrollør