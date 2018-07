Følg oppdateringane om laga frå Herøy og Sande

New Articles

Bergsøy:

G13:

Bergsøy IL Fotball 8-0 Høybråten og Stovner IL 2

Bergsøy IL Fotball 7-2 Klemetsrud IL

Leiar Sveinar Frøysa sitt 9-arlag møtte Høybråten og Stovner IL i fyrste kamp søndag, og seier seg nøgde med ein sterk 8-0-siger. Måndag fortsatte G13-laget i samme retning då dei møtte Klemetsrud IL, og stillinga vart 7-2. Neste kamp går tysdag mot Gaza kids.

G14:

Bergsøy IL Fotball 3-0 Dahle/Nordvestlandet IL 2

Bergsøy IL Fotball 4-1 Sokndal Idrettsklubb Fotball

Toni Sandanger er leiar for 7-arlaget som spelar i gruppe 11. Søndag møtte laget Dahle/Nordvestlandet 2, og vann fortent 3-0. Måndag ettermiddag møtte gutane laget til Sokndal, og slo dei fortent 4-1. Neste kamp går tysdag morgon mot Høyang.

G15: Bergsøy IL Fotball 7-0 Bremnes IL

Leiar Anders Helsem Hoff sitt 11-arlag jobba godt for 7-0-sigeren mot Bremnes IL. Gutane møter Skrim IL i neste kamp i kveld kl. 20.30.

G15/16:

Bergsøy IL Fotball 0-10 Wissam Academy

Bergsøy IL Fotball 0-1 Abildsø IL

7-arlaget, her også med Anders Helsem Hoff som leiar, møtte libanesiske Wissam Academy. Diverre vart det eit 10-0-tap for Bergsøy-gutane. Det gjekk heller ikkje vegen for laget i kampen mot Abildsø, og stillinga enda 0-1 for Bergsøy. Tysdag får gutane ein ny sjanse, då møter dei Tornado Måløy.

G19 (junior):

Bergsøy IL Fotball 4-0 Kongsberg IF KIF G19 Hvitt

Leiar Børge Gjelseth sine juniorar møtte Kongsberg rett før klokka bikka 14, og avslutta kampen med 4-0-siger. Måndag møter gutane Egernförde UL.

J14:

Bergsøy IL Fotball 4-3 Åmdal-Tokke FK

Bergsøy sitt einaste jentelag i år spelte sin fyrste kamp måndag ettermiddag mot jentelaget til Åmdal-Tokke: Det vart ein jamn kamp, og Bergsøy-jentene jobba hardt for 4-3-sigeren. Laget spelar sin andre kamp i turneringa mot Syril måndag kveld.

Tjørvåg/Moltu/Gurskøy:

G14:

Tjørvåg IL, Tjørvåg/Moltu/Gurskøy 1-3 Uskedal

Tjørvåg IL, Tjørvåg/Moltu/Gurskøy 0-7 Magnet Youth Sports Ord

Tjørvåg sitt 7-arlag, i samarbeid med Moltu og Gurskøy, møtte søndag Uskedal. Det vart 3-1-tap, og gutane prøvde å revansjere mot Magnet Youth Sports Org i kampen som vart spelt seinare same kveld. Dei kjempa iherdig, men tapte diverre 7-0. Mandag ettermiddag gjekk det rette vegen for G14, som gjekk sigrande ut av kampen mot Bokn IL med stillinga 3-1. Neste kamp spelast mot Nanset tysdag kveld.

G15/16:

Tjørvåg IL, Tjørvåg/Moltu 1-2 Tana Ballklubb

Tjørvåg IL, Tjørvåg/Moltu 2-1 Hafslo IL

Tjørvåg/Moltu sitt 7-arlag møtte søndag kveld Tana, og jobba godt gjennom heile kampen. Diverre vart det 1-2-tap for gutane. Måndag kl. 12 fekk gutane ein ny sjanse, og denne gangen gjekk dei sigrande ut av kampen mot Hafslo med stillinga 2-1. Neste kamp for laget er mot Hamarøy i kveld kl. 18.30.

J14:

Tjørvåg IL, Tjørvåg/Moltu/Gurskøy 9-0 Korsgård IF

Tjørvåg IL, Tjørvåg/Moltu/Gurskøy 0-3 Hemsedal

Førsteleiar Irene Sporstøl sitt 7-arlag frå Tjørvåg/Moltu/Gurskøy jobba knallhardt mot Korsgård søndag morgon, og vann heile 9-0. Måndag føremiddag møtte jentene Hemsedal, og stillinga stod til slutt 0-3 til Tjørvåg. Tysdag kveld møter laget Sandviken.

Kvamsøy/Sandsøy/Larsnes/Gursken/Gjerdsvika:

J14:

Kvamsøy/Sandsøy IL 6-0 Fyresdal IL 2

Kvamsøy/Sandsøy IL 2-6 Førde IL

Kvamsøy/Sandsøy sitt jentelag, med Gunnar Ristesund som leiar, møtte Fyresdal søndag føremiddag og tok ein overbevisande 6-0-siger. I føremiddagen møtte dei Førde IL, men det gjekk ikkje vegen for laget, som enda opp med 2-6-tap. Neste kamp går tysdag kveld mot Lyn.

G14:

Larsnes IL 7-3 Kjelsås IL

Larsnes sitt 7-arlag fekk ein pangstart i Norway Cup søndag morgon med 7-3-siger over Kjelsås. Laget, leia av Aadne Sandanger, varta opp med ei rekkje flotte angrep og scoringar. Måndag ettermiddag møter dei Hamarøy i ny kamp.

J15/16:

Larsnes IL 0-0 Lyn Fotball

Larsnes IL 4-7 Fyresdal IL

7-arlaget til Emilie Kvalen møtte søndag kveld jentelaget til Lyn, og spelte uavgjort 0-0. I ettermiddag møtte dei jentelaget til Fyresdal, men kampen enda i 4-7-tap for Larsnes-jentene. I morgon kl. 17.15 håpar dei på siger mot Hamarøy.

G15/16:

Larsnes/Gursken/Gjerdsvika 4-3 Hyllestad IL

7-arlaget spelte sin fyrste kamp i Norway Cup mot Hyllestad. Ein spanande og jamn kamp i 30 varmegrader. Heltane jobba godt, og drog i land ein 4-3-siger. Neste kamp vert spelt i dag, og gutane går for ny siger mot Andøygutten IL.