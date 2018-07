Herøy og Sande stiller sterkt

New Articles

Cupen vert arrangert i Oslo av Bækkelagets Sportsklub, og vert gjennomført frå 28. juli til 4.august. Kampane vert spelt på Ekeberg, Abildsø, Furuset, Lambertseter, Rustad og Valle Hovin.

Her er dei 13 laga Herøy og Sande stiller med:

Bergsøy:

G13: Leiar Sveinar Frøystad skal med sitt 9-arlag møte Høybråten og Stovner IL, Klemetsrud IL og palestinske Gaza Kids.

G14: Toni Sandanger er leiar for 7-arlaget som spelar i gruppe 11, og dei møter Høyang, Dahle/Nordvestlandet 2 og Sokndal.

G15: Leiar Anders Helsem Hoff stiller med ein tropp som skal spele mot KF Ereniku (Kosovo), Fløy-Fotball og Loddefjord.

G15/16: Klubben stiller med eit 7-arlag, her også med Anders Helsem Hoff som leiar. Dei møter Tornado Måløy, Abilsø og libanesiske Wissam Academy.

Junior (menn): Leiar Børge Gjelseth er kontaktperson for juniorane, som skal møte Kongsberg, tyske Egernförde og Klebe SK.

J14: Bergsøy Fotball sender av garde berre eitt jentelag i år, nemleg 7-arlaget for 14-åringar. Ingolf Leikanger er kontaktperson for jentene som møter Åmdal-Tokke, Syril og Spind IF.

Tjørvåg/Moltu/Gurskøy:

G14: Tjørvåg samarbeider med naboane Moltu og Gurskøy om laga som er påmeldt. Elena Wisth og Stian Skogen sitt 7-arlag skal møte Nanset, Uskedal og Bokn.

G15/16: Tjørvåg/Moltu sitt gutar 7-arlag, med leiarane Erling Moltunbakk og Stian Tarberg, skal bryne seg på Hamarøy, Tana og Hafslo i innleiande gruppespel.

J14: Førsteleiar Irene Sporstøl sitt 7-arlag frå Tjørvåg/Moltu/Gurskøy skal møte Hemsedal, Korsgård og Sandviken.

Sande:

J14: Kvamsøy/Sandsøy vert også representert i årets turnering. Gunnar Ristesund sitt jentelag møter Fyresdal, Lyn Fotball 2 og Førde.

G14: Larsnes vert, delvis i samarbeid med andre, til stades på Ekebergsletta med tre lag. Aadne Sandanger sitt G14-lag er i pulje med Åmdal-Tokke, Kjelsås og Hamarøy.

J15/16: Frå Larsnes kjem også eit 7-arlag med jenter til Oslo. Laget, med Emilie Kvalen som leiar, skal innleiingsvis møte Fyresdal, Lyn og Hamarøy.

G15/16: 7-arlaget er meldt på som Larsnes/Gursken/Gjerdsvika, og har med seg Wenche Gjerde Sætre som leiar. Dei møter Tertnes, Lyn og Kragerø.

Vi ynskjer våre lokale utsendingar lukke til i årets Norway Cup, og oppfordrar spelarar, leiarar og støtteapparat om å sende inn bilete og oppdateringar om korleis kampane har gått undervegs i turneringa.