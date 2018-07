LO beklager gruppebilde ved Ulstein Hotel

New Articles

LOs Sommerpatrulje kom i fare for å sende ut et gruppebilde av sommerpatruljedeltakerne med Ulstein Hotel i bakgrunnen.

Pressemeldingen inneholdt negative funn fra vårt besøk i Ulstein, Hareid og Herøy, og dermed ble bildet sett på som at Ulstein Hotel var en av verstingene på grunn av bildet.

Vi beklager så mye og kan bekrefte at det ikke var funnet noe brudd på regelverket på Ulstein Hotel etter vårt besøk. Vi håper at dette ikke gir flere ulemper for hotellet og Sommerpatruljen beklager så mye for denne hendelsen.