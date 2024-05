Situasjonen er skapt av høge renter, prisstigning i samfunnet og den aukinga av utgiftene det har gitt oss når vi kjøper tenester, samt at lønnsutgiftene til kommunen auka drastisk ved lønnsoppgjeret i mai 2023. Alt dette er utanfor kommunal kontroll.

Det er litt skremmande om nokon som sit og skal styre og lage budsjett ikkje har fått med seg dette. Det har vore totalt 9 rentehevingar som gjer at renteutgiftene våre har skote i været. Om eg ikkje tar feil så har dei vel stege med 30 millionar dei siste 3 åra. Men posisjonen har peika på førre periode og «berre rot».

Taler dei her sanning, eller er det verkeleg den oppfatninga dei har?

Det er fleire ting som tyder på at dei ikkje har forstått at det er renteberande gjeld og auka lønnsutgifter som er syndarane.

I valkampen skulle dei mudre Fosnavåg hamn. La gå at det er 108 millionar i 2018 kroner frå staten, men i kommunestyret 29. februar 2024 so gjekk posisjonen sine siste krampaktige forslag ut på å legge dette deponiet i Holmefjorden, til ein total kostnad på 179 millionar 2024 kroner.

Altså minst 71 millionar som Herøy kommune skulle finansiere med auka låneopptak, før all risikoen vart kalkulert inn. Opptak av kommunestyret behandling av sak PS 23/24 ligg på Herøy kommune si heimeside. Det er berre å spele av saka og sjå kven som ville dette.

KOSTRA-tala for drifta av Herøy kommune viser at på sjølve drifta er vi billigare ein dei vi kan samanlikne oss med. Altså det motsette av «berre rot.»

H og FrP gjekk til val som samarbeidspartnarar. På spørsmål frå Vestlandsnytt til alle ordførarkandidatane, svarte blant anna H at dei skulle satse på helsesektoren, medan FrP skulle bygge ny Bergsøy skule straks dei kom i posisjon. INP som kom med etter valresultatet skulle før valet satse på helsesektoren. Når avtalen om samarbeid var skriven og signert etter valet, so skulle det satsast på ny Bergsøy skule.

Det skulle også startast opp på «ytre bydel» i Fosnavåg. Altså, her snakkar vi investeringar over ein lav sko.

Alle lova at det ikkje skulle verte eigedomsskatt denne 4-års perioden, men ingen lova so mykje som H og FrP i valkampen. Eg stilte dei spørsmål om korleis dei skulle finansiere dette med dagens finanskostnader.

Er sanninga at H og FrP ikkje har fått med seg rentehevingane frå Noregs Bank og lønnsoppgjeret til hovudsamanslutningane i mai 2023?

Har dei heller ikkje merka prisstiginga i daglegvarebutikkane?

Talar dei her sanninga at dei ikkje visste dette i valkampen, og heller ikkje hadde forstått det då dei ville brenne 71 millionar på deponiet i Holmefjorden i februar 2024 under sakshandsaminga av miljørydding Fosnavåg hamn?

Det er berre to moglegheiter:

Anten so har dei forstått det men har fortsett med skylappar på augo, eller so har dei rett og slett ikkje forstått det. Eg finn det siste alternativet mest skremmande.

Ein politikar må ha evna til å snu i ei sak, og eg har vore vitne til ei slik kuvending frå leiaren i FrP. Då dei var i opposisjon ville dei ikkje ha 100 flyktningar frå Ukraina. Leiaren var veldig skeptisk på kva dette kunne leie til. Deretter fekk Herøy ein førespurnad om 100 til, og FrP var framleis skeptisk i opposisjon. Skule- og Oppvekstsjefen tilrådde dette fordi dei hadde lokalitetane og personellet som kravdest, og derfor opplevde ein å ha kontroll ved ei auke av flyktningar. Ein meinte vidare at dette ikkje vart ei økonomisk belastning for Herøy kommune, men heller ein gevinst.

Deretter kom FrP i posisjon. Det kjem inn ein ny førespurnad om å ta mot 100 nye flyktningar. Skule- og Oppvekstsjefen seier då at dei ikkje kan tilrå å ta inn meir enn 80 flyktningar av di at situasjonen var litt annleis enn sist. Lokalitetar og personell var meir pressa no enn ved førre førespurnad. Husvær til alle er ikkje like enkelt når det er enda fleire som treng dette. Men då går altså leiaren for FrP i bresjen for posisjonen og får igjennom å skulle ta inn 100 nye flyktningar, på tvers av fagmiljøet i kommunen. Grunngjevinga var enkel; -dei hadde budsjettert med eit overskot ifrå 100 flyktningar.

Eg vil og vise til lesarinnlegget som leiaren til FrP hadde i Vestlandsnytt 05.04.24. Han kommenterte den triste lesinga som Nasjonal Transportplan (NTP) var. Han viste til at han fann Herøy nemnd berre ein gong, og det var i hamnesaka. Der stod det at det var ei aktiv sak, noko han kunne avkrefte i innlegget sitt. Det stemmer det, det er ikkje ei aktiv sak.

H og FrP som gjekk til val på dette, stemte for å la saka ligge, og at massane var best å ikkje røyve. Fleire av våre politikarar har fremja ei uferdig og lite gjennomtenkt sak heilt opp på prioritetslista til NTP.

Personleg såg eg saka som fastlåst då vi ikkje greidde å bokse dette inn, inst inne i Fosnavågen. Det å hermetisk lukke dette inne i Fosnavåg hamn som har ei naturleg barriere, verka for meg som den einaste gode løysinga. Men når FrP leiaren spør etter Herøy kommune i NTP so må han hugse at det er lite truleg at Herøy kommune og «Søre Luten» får 2 prosjekt inn på prioritert plass. So resultatet er at andre viktige prosjekt har tapt sin rettmessige posisjon til fordel for dette avslutta prosjektet.

Når H og FrP deltek på folkemøte og bedyrar med at «NO» skal hamna mudrast, og deretter reiser rundt i kommunen og lover alt og alle at her skal det i i alle fall ikkje kome deponi, då har du eit klassisk tilfelle av «det å møte seg sjølv i døra»! Men det er sjølvsagt alle andre si skuld at Herøy kommune ikkje har eit prioritert prosjekt inne i NTP.

Det vert spanande å sjå kvar posisjonen vil kutte på budsjettet, no når dei har vorte merksam på rentehevingar og auka lønn til dei tilsette. KOSTRA-tala syner at vi driv skulesektoren billegare enn kommunane kring oss. I tillegg har Herøy kommune vorte vurdert til å ha det 8de beste grunnskuletilbodet i landet. Og då vert det litt komisk når dei som alltid har hatt ønske om å legge ned skular reagerer med «her MÅ vi endre noko».

Lat meg og ta litt sjølvkritikk. Eg har personleg stemt for alle kaiene vi har bygd saman med posisjonen. Folkelista er delte her, og fleire i Folkelista har meint at dette ikkje er ei kommunal oppgåve, noko dei har heilt rett i. Eg ser at dette no er dyrt for kommunen i form av renteutgifter, men eg vonar at dei siste kaiene med åra skal verte ei like god investering som det Egersundkaia som vart bygd i 1997 har vist seg og vere. Eg er av den meining at satsinga på Mjølstadneset på sikt vil løne seg for Herøy kommune. Hugs at ei kommune får skatteinntekter frå personskattlegging. For kvar ny arbeidsplass i kommunen, aukar skatteinntekta til kommunen.

Men har vi byrja å krevje inn det vi har krav på når nokon lastar/lossar på kaiene våre?

No når det har vorte skipa ut fisk over kaiene, har vi oppretta eit system for innkrevjing av varevederlag?

Dette er eigentleg ei enkel sak om det er vilje. Utskipar må varsle for å sikre seg kaia, og om dei då krev å få opplyst kvantum, so er det eigentleg berre å fakturere for det. «Samskip Kvitnos» har nettopp vore der for å hente fisk, har dette vorte følgt opp frå administrasjonen?

Eg har derimot vore mot ein del kommunale signalbygg. H har vore for alt i hop, også i tillegg til dei prosjekta det ikkje vart noko av, medan FrP var imot ei kai, men elles for alt anna, i tillegg til alle dei skrinlagde prosjekta.

«Berre rot», som han sa.

Frank-Roy Moltu, Folkelista