Dikthelsing på morsdagen - frå Marita Hagen Knotten

Fritt Ord

i dag så bivra morshjerta

i tusenvis av bryst

for alle vakenetter

for alle vi fekk sove godt

for alle bekkensmerter

for alt av det som gjorde godt



i dag så bivra morshjerta

i tusenvis av bryst

for 'æsj, eg hatar sviskesuppe!'

for 'du er den verste mora!'

for 'mamma, du lagar den beste maten!'

for 'du er den beste på jorda!'



i dag så bivra morshjerta

dei bivra så sterkt idag

for timesvis med varring

for 'takk, no er ho heime'

for altfor unge hjertesorg

for ung og evig kjærleik



i dag så bivra morshjerta

dei bivra så i dag

for alle timar kvar for seg

for sterke ord 'eg hatar deg!'

for nærleik og for godheit

for 'mamma, eg elskar deg'



i dag så bivra morshjerta

for alle born på jorda

for dine born

er mine born

for alle born

er våra