"Alle bekymra menneske i dette landet kan rekne med at redaksjonen i Dagsrevyen finn dei, og stikk ein sånn lang mikrofon opp i ansiktet deira"

Fritt Ord

Eg liknar uansett på dei som vi kalla gamlekarar då vi var unge. Dei som spytta brunt, rista på hovudet av at vi hadde fått langt hår: «No ser me ikkje forskjell på kara og kvinnfolk lenger, det e verdas siste tid» melde dei i kor. Men det er ikkje slike ting som irriterer meg, eg slit med det som skal vere min fylgjesvein – nemleg fjernsynet. No har det utvikla seg slik at eg er nøydd til å dele eit hjartesukk med lesarane.