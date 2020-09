Utbygginga av Mjølstaneset

Fritt Ord

Baro AS, Tendos AS, Egersund Trål AS og Sævik Supply As gjekk hand i hand med kommunen i møter med departement og andre, og forplikta seg til å investere på Mjølstadneset dersom tilrettelegginga vart gjennomført. Då området var ferdig utbygd, gjekk desse i gang og realiserte sine planar og investerte for 250 millionar i bygningar og utstyr.

Svar til kommunestyregruppa Herøy Arbeiderparti: - Eg er fortsatt like opprørt og skuffa. Eg får og mange meldingar om at «Ap er ikkje til å stole på». Det gjer noko med meg!

Då vert det rimeleg feil å seie at her ikkje var garantiar frå næringslivet.

Kommunestyregruppa Herøy Arbeiderparti.