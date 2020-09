Opprørt og skuffa over eige parti

Fritt Ord

Eg er opprørt og skuffa over at ei samla Ap-gruppe gav det sterkaste bidraget til at Fosnavåg for framtida vert nedbygd som fiskerihamn, at fiskeindustrien i framtida må finne andre stadar å utvikle seg på, og at den positivitet og framoverlente haldning både kommune og næringsliv har hatt for Fosnavåg og kommunen si næingsutvikling er skusla bort!

Ja eg meiner skusla bort av det partiet eg har jobb for og trudd på i snart 50 år! At det skulle verte mitt parti som sette «spikeren i kista» for vidare utvikling av fiskeri og næringsverksemd i Fosnavåg hadde eg aldri trudd! Men no veit eg det!

Vi skulle utvikle Fosnavåg sine særleg fortrinn, vi skulle ha noko unikt by på i kombinasjonen av ei levende fiskerihamn, aktiv fiskeindustri og moderne turisme. Vi skulle skape optimisme og pågangsmot ved å satse i Fosnavåg : fiskeri, fiskemottak, fiskefored-

ling, båtkultursenter, hotell, Sunnmørsbad, fjord og fjell skulle hand i hand med turisme skape nye arbeidsplassar, gjere Fosnavåg og Herøy til noko unik som andre snakka om og ville besøke.

Herøy Ap har gjennom si stemmegiving og manglande evne til å sjå framover skusla bort denne muligheit. Det skal mykje til å rette dette opp!

Eg er skuffa!

Bjørn Martin Aasen

(Innlegget er saksa frå Facebook, med godkjenning frå forfattaren. Red.)

