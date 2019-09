Utvegar utanfor allfarveg

Fritt Ord

Tid for oppsummering før nytt val til kommunestyret i Sande.

Halvparten av kommunane i Norge lir av det same som vi, - nedgang i folketalet. Vi saknar så inderleg fleire born i bygdene våre. Vi har fem barneskular og 3 undomsskular og berre elevar til knapt ei heil klasse i overskueleg framtid. Her trengs det pågangmot og stor kreativitet skal vi få til ein god skule for alle – nærast der dei bur.

Medan mangelen på born i alle bygder er urovekkande, vert det ikkje betre i andre enden, der vi eldre fyller opp og gir utfordringar for politikarane. Skal vi «ha det like godt som vi alltid har hatt det», set det store krav til vårt nye kommunestyre når det gjeld kunnskap, prioriteringar og utvikling av tenester som kommunen skal levere.

Den store undomsundersøkjinga, «Ung Data» som er gjennomført blant skuleelevane i kommunen, fekk enkelte i formannskapet til å bruke ordet «sjokkerande». Kortversjonen er at ungdomen i Sande sit heime åleine på datamaskinen og tenkjer mørke tankar. Vi treng politikarar som tek ansvar og set desse utfordringane på dagsorden.

Spørjeundersøkjinga i skulen viste positiv utvikling det året ungdomen vert konfirmert. Av erfaring veit vi at konfirmasjonstida er ein milepel for mange. Det er året då ungdomane frå alle bygder møtest og stiftar nye bekjentskap og skaffar seg erfaring på mange område. Det første vi eldre markerer frå ungdomstida er når 50-årskonfirmantane minnast at dei fekk vere ilag med ungdomar frå andre bygder.

Kan vi gjenskape konfirmantfølelsen også i andre aldersgrupper? At ungdomen i bygdene kan vere meir ilag ? Vi er ikkje fleire enn at det burde vi få til.

Skuffene på rådhuset er fulle av «ventepapir». Rullering av samfunnsdelen av reguleringsplanen er fleire kommunestyreperiodar på overtid. Kom- munen skrik etter utvikling som kan gjera oss til ein attraktiv bu-/arbeidskommune.

Vi har ein solid og brei kommuneadministrasjon som er godt rigga for ein kommune på 2500 innbyggarar. Av våre fleire hundre kommunalt tilsette burde vi prioritere ein ungdoms-/kulturarbeidar på heiltid.

Kommunen er utan ein einaste oppdrettsfisk, store delar av kommunen er fuglefreda og fritt for vindmøller, melkebønder som snart ikkje har nok melk til kaffifløyten på Sandetun og sparekontoen er tom, - og det er ikkje banken sin feil. Dette er ikkje berre negativt. Det gir også store moglegheiter, ikkje minst når det gjeld reiseliv med natur og kulturopplevingar.

Vi er heldige som har butikkar i alle krinsar og dei må vi slå ring om. Hjørnesteinsbedriftene i Sande har nesten utan unntak mist lokalt eigarskap, men dei får tilført kapital og får hjelp til å selje det dei produserer.

Med Sande Frp får du:

* Nei til eigedomskatt

* Vurdering av heildagsskule med intergrering av kultur- og idrettsskule (Allidrett)

- Rimelege kommunale utleigebustadar nær Sandetun

* Sommaropne barnehagar om foreldra ynskjer

* Styrkt og utvikla tilbod for ungdom innan psykiatri og rus

* Planlegging av bubil-/campingplass og ladestadjon for el-bilar

* Prioritert gangveg Hallelia/Skulekrysset og Vik/Sætre.

* Fokus på 2-ferjeløysing og oppgradering av ferjeleier på rute 01

* Ein meir klimanøytral kommune

* Sommarjobbar for ungdom

Sande kommune er ei av dei få kommunene i Norge som ikkje har hatt vitjing frå vårt kongehus. Men vi har vår eigen konge, Kong Arthur, som styrer øyriket. Dette historielabratoriet av eit spel er heilt unikt i verda! Ein sjanger som ikkje finst nokon annan plass. Det framstår som verdas beste kulturskule på lavbudsjett og bitt bygdene saman. Budsjettet er ein tredel av Herøyspelet og eitt av få spel som må klare seg nesten berre med billettpengar, - så lenge det varer. Kvar elles i verda kan ein starte som sau og ende opp som Kong Arthur?

Og så har vi denne redningsbøya når vi politikarar ikkje har gjort ein god nok jobb over tid, - eigedomsskatt. Nokre nabokommunar har det, andre ikkje. Det er ingen grunn til å innføre det i neste periode. Få kommunar har så mange eldre som bur i hus med lav salsverdi. I Sande vil denne skatten framstå som ein «enkjeskatt».

Det første det nye kommunestyret skal gjere er å invitere vårt konghus til 20-årsmarkeringa for Kong Arthur-spelet neste år. Alle våre nabokommunar har hatt opptil fleire besøk frå vårt kongehus. Kong Olav V har vore rollefigur i spelet før, dei finn sikkert plass til Kong Harald 5 - eller Sonja, i jubileumsstykket neste år.

Bruk stemmeretten måndag 9. september!