Krf – trafikktrygging må prioriterast

Fritt Ord

Nok eit skuleår har starta og vi går hausten og mørketida i møte. Mange barn skal også i år ferdast til og frå skule langs utrygge vegar i kommunen vår. Nokre ferdast åleine, medan andre ferdast i lag. Nokre på sykkel og andre til fots. For utkantane er det skuleskyss som er løysinga. Mange av skuleborna våre har utrygg skuleveg. I Herøy har vi mange stader ein trafikksituasjon der vi rett og slett ikkje kan sende borna vore åleine langs vegane.

Vi i Herøy KrF er opptekne av trafikktrygging. Dette er ei av våre hjartesaker. Mange vil hevde at fylkesvegane er fylkeskommunen sitt ansvar, med Statens Vegvesen som kyndig fagetat. Ansvaret for å utbetre desse ligg difor hos fylkeskommunen. Men Herøy kommune kan også vere ein pådrivar for å få realisert nye tiltak. Vi må i tida framover samarbeide internt i Herøy og vi må ta vår del av ansvaret for å prioritere trafikktryggingstiltak og sette inn ressursar i dette arbeidet. Kanskje vi i fellesskap kan bli samde om ei prioritering og jobbe offensivt inn mot fylket for å få realisert nye tiltak ?

Herøy KrF vil ha eit sterkare samarbeid mellom offentleg, privat og frivillig sektor dei neste fire åra. Dette samarbeider må også omfatte fylkeskommunen, slik at vi i FEL- LESSKAP kan utbetre dei farlege vegane, vegkryssa og kryssingspunkta i kommunen vår.

I 2018 stod der att midlar til trafikktrygging som ikkje blei nytta i Herøy kommune. Dette meiner vi er altfor dårleg, når vi veit kva utfordringar vi har med alle utrygge vegane i kommunen vår. Vi har mange tiltak som står klar i trafikktryggingsplanen, og som hadde gjort den totale situasjonen mykje betre dersom desse tiltaka blei realiserte.

Vi vil i dei neste fire åra prioritere arbeidet med trafikktrygging. Det skal vere større fokus på dette, samt å få gjennomført fleire tiltak. Vi vil sjå meir igjen for dei midlane som blir avsett. I mange tilfelle er det ikkje så mykje som treng gjerast før trafikktryggleiken blir betre.

Utbetring av fylkesveg 18 Leine-Voldsund og omlegging av Stoksundkrysset inklusiv gangveg til Sandvika, er to av dei viktige større sakene vi i Herøy KrF vil jobbe for i løpet av dei neste fire åra. Dette trur vi er mogleg å få til, gjennom eit sterkare samarbeid. Men då må vi arbeide mot felles mål og prioriteringar.

Herøy KrF vil at trafikktrygging blir prioritert høgare enn nokon gong før i kommunen vår. Både det offentlege, næringslivet og frivillige organisasjonar må involverast tettare i arbeidet med trafikktrygging. For å forstå utfordringane så ynskjer vi å involvere fleire i dette arbeidet: Både FAU, skular og grendalag veit kvar utfordringane ligg og kan vere gode ressursar i eit felles prosjektarbeid. Trafikktrygging er ikkje noko kommuneadministrasjonen skal arbeide med åleine, men det er også eit kollektivt ansvar der fleire kan gjere ein større innsats. Trafikktrygging er eit satsingsområde som kjem alle til gode vårt i lokalsamfunn. Difor vil vi oppmode til at alle bidreg på sine måtar i dette viktige arbeidet.

Vi må tenke på barn og unge som er framtida vår. Vårt mål er at vi i fellesskap skal kunne få eit betre lokalsamfunn gjennom styrka arbeid med trafikktrygging. Trafikktrygging vert difor eit viktig satsingsområde for Herøy KrF dei neste fire åra.

Godt val.