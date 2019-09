Ja til framsnakking!

Fritt Ord

I VN 16. august uttrykkjer Gudmund Solstad bekymring for HVS sin tilstand og framtid. Han viser til at der er færre elevar og færre arbeidsplassar der i dag enn i 1995 og at Møre og Romsdal fylke har fjerna HVS frå sin tiårige investeringsplan for nybygg og/eller oppgradering. Gudmund Solstad kan ikkje sjå at Herøypolitikarane har gjort noko etter dette vedtaket.

Den 16. juni sendte Herøy KrF ved Camilla Storøy eit brev til Fylkesutdanningsavdelinga og fylkesutdanningsdirektøren angåande HVS. Vestlandsnytt valde å trekkje fram dette brevet i sin leiar 25. juni. Fylkesutdanningsdirektøren inviterte oss ganske straks til møte (2. juli), der Fylkesutdanningsdirektøren formidla at avisoppslaget på leiarplass kunne vere veldig uheldig for skulen sitt omdøme.

På møtet fekk KrF klargjort at vår intensjon med brevet var å formidle at vi har sterk tru på vidaregåande skule sin framtidige eksistens i Herøy og at vi ynskjer tilbodet styrka og ikkje svekka. Vi spelte inn ynskje om eit par nye linjer som kan vere aktuelle for skulen å satse på.

Fylkesutdanningsdirektøren kunne opplyse om at Herøy vidaregåande skule er ein av tre vidaregåande skular i fylket som for tida har konstituert rektor og at rektorstillinga ved HVS skal lysast ut på nyåret. Utdanningsdirektøren og rektor formidla at dei set pris på initiativ om samarbeid. Dei kunne opplyse om at dei er i god dialog med bedrifter om fleire lærlingeplassar og studiesamarbeid. Vårt inntrykk er at skuleleiinga og fylket har like stor tru på ein solid og framtidsretta Herøy vidaregåande skule som vi har!

Skulen formidla at Herøy har relativt godt med læreplassar, men at det kunne vore betre frå kommunen, spesielt innan helsefaga og barne-/ungdomsfaga. Mange av desse elevane frå Herøy har lærlingeplass i Ulstein kommune. Vi fekk vite at HVS står stødig økonomisk og at bygningsmassen ikkje er av dei som er verst stilt. HVS har også svært god gjennomføringsgrad. Det tyder at elevane klarer å gjennomføre heile utdanningsløpet. Fylkesutdanningsdirektøren kunne fortelje at Møre og Romsdal fylkeskommune har best gjennomføringsgrad av alle fylka!! Det er viktig å ta med seg!

Vi hadde eit godt møte og gjekk derifrå med god tru på konstituert rektor og fylkesleiinga sine ambisjonar for skulen framover. Vi fekk heller ikkje inntrykk av at skulen står i fare for å bli redusert i klassetal.

KrF vil gjerne støtte utspelet v/Løset og Notø i VN 23.8. Vi vil vere med å framsnakke Herøy Vidaregåande skule! Ikkje fordi vi må, men fordi skulen fortener det! Vi vil vere med på å jobbe knallhardt for HVS og HVS si utvikling framover Vi vonar Vestlandsnytt tek sitt samfunnsoppdrag på alvor og følgjer skulen tett framover med mange interessante og positivt vinkla reportasjar om vår flotte vidaregåande skule!