Hva vil jeg for kirken?

Fritt Ord

– Kirken må ikke være politiske korrekt, men våge å være kirke og la Bibelen være viktigste rettesnor for liv og lære. Alle er skapt med en åndelig lengsel, men mange søker ukritisk i alle retninger. Vi trenger en varm, sann og frimodig kirke som tør å formidle til folk fra alle nasjoner, at Jesus er den eneste veien til Gud. Kirken bør ha lav terskel, høy trivsel og et tydelig budskap, der søkende mennesker finner «mat» for tro og liv. Kirken skal legge tilrette for at barnetro kan vokse. Så bra om både unge og voksne får tilbud om samtale-/bibelgruppe.

La oss formidle styrken og gleden med å lese Bibelen i hverdagen. Åpne kirkebygg dekker behov for stillhet og refleksjon. Temaer rundt familie, ekteskap, barn, psykisk helse, ungdom, seksualitet og grenser, er viktige også for en kirke. Jeg ønsker større lokalt selvstyre i menighetene.

Rikke Grevstad Kopperstad Nåværende medlem i Bispedømmerådet/Kirkemøtet. Kandidat på Nominasjonskomiteens liste i Møre.