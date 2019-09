Fritt Ord

Herøy kommune er ein stor arbeidsplass med snart 800 arbeidstakarar. Det er ei viktig, utfordrande og krevjande oppgåve for kommunestyret å ha det overordna arbeidsgjevaransvaret for alle desse.

Det har i den seinare tid diverre framkome kritikk mot Herøy kommune som arbeidsgjevar.

Dersom eg vert ordførar, vil eg gjennom tett samarbeid med dei tilsette sine fagorganisasjonar arbeide for at kommunen skal vere ein aktiv og god arbeidsgjevar. Eg vil gjennomføre møte med fagorganisasjonane i kommunen for å legge grunnlaget for å nå dette målet. Openheit, evne til å lytte til kritikk og rette opp feil, vil vere ei viktig rettesnor for meg i denne samanhengen.

Vi har mange dyktige og flotte medarbeidarar i Herøy kommune. Kvar enkelt av desse har vi politikarane ansvaret for å ta vare på.

Vi må framsnakke kvarandre, og syte for at dei som tek seg arbeid i Herøy vert verande. Spesielt når det gjeld fastlegar har det ein periode no, vore for stor «gjennomtrekk».

Vi må følge betre opp Herøyværingar som utdannar seg til yrke vi har behov for, og legge tilhøva til rette for at desse kan og vil kome heim att.

Det skal ryktast at Herøy kommunen er ein forutsigbar og god arbeidsgjevar som evner å skape gode arbeidsmiljø, noko som igjen kan gjere det lettare å rekruttere folk til stillingar kommunen treng, samt at dei som alt arbeider her skal kjenne seg trygge, trivast og vere stolte av å arbeide i Herøy kommune.

Den overordna visjonen vår skal alltid vere: «Ei båtlengd føre». Det er vi politikarane som har ansvaret for å legge forholda til rette for at dette framleis skal vere ein realistisk visjon for alle som arbeider og bur i kommunen vår.