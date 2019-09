Herøy KrF, og arbeidsgje- varansvaret

Fritt Ord

I følge kommunelova er det kommunestyret som er øvste ansvarlege arbeidsgjevar. Folkevalde har ei viktig arbeidsgjevarolle for heile organisasjonen også rådmannen. Ein god arbeidsgjevarpolitikk handlar om å sjå og legge til rette for leiarar og medarbeidarar som organisasjonen sin viktigaste ressurs for å nå mål, utvikle og levere gode tenester. Arbeidsgjevarpolitikk kan definerast som dei verdiar, haldningar og handlingar som arbeidsgjevar står for og praktiserer overfor medarbeidarane (KS). I det daglege er det rådmannen som utøver denne rolla.

Herøy KrF vil vere ein ansvarleg arbeidsgjevar. Vi vil framsnakke og ha ein open dialog., men også stille krav. Vi vil legge vinn på å gje tilsette rammevilkår som er med på å fremje arbeidsmiljø og gode tenester. Vi vil ha fokus på omdømebygging slik at Herøy kommune i framtida kan rekruttere tilsette med rett kompetanse.

Vi ønsker i neste periode å

• Arbeide for heiltidsstillingar. Tilsette skal ha stor nok stilling til at ein kan etablere seg og forsørgje seg sjølv og familien.

• auke grunnbemanninga i pleie og omsorg. Då vert ein mindre sårbar for sjukefråvær og det vert betre tenester.

• doble tal på læreplassar. Dette fører til at ungdom får fullføre utdanninga si.

• å ungdom i arbeid gjennom inkluderande arbeidsliv og tiltak som Utsikten. Dette gir arbeidserfaring og er med på å gje den einskilde større sjanse til fast arbeid.

• etablere kommunal sommarjobbsentral. Vi lærer av Island og gir ungdom tidleg jobberfaring som er gull verdt og det å knytte til seg ungdommar aukar moglegheita til at dei kjem tilbake som arbeidstakarar etter avslutta utdanning.

• legge til rette for kompetanseheving. Kompetanse fører til meistring og betre tenester.

Herøy KrF vil det skal vere trygt og godt å jobbe i kommunen!