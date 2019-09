Herøy Ap slår eit slag for frivilligkultur og bulyst

Fritt Ord

I Herøy Arbeidarparti (HAP) sitt program for det komande kommunevalet står det at HAP vil etablere eit kulturfond som tilbyr økonomisk støtte både til barn, ungdom og vaksne i korps og kor.

I Herøy har vi mange kor og korps både for barn og vaksne. Dei siste ti åra har tendensen mot å gi støtte berre til drift av barnekor og –korps vore aukande, og det har difor stadig vorte dyrare å delta i fritidsaktivitetar for vaksne. Ein kan sjølvsagt seie at vaksne bør ha muligheit til å betale for sine eigne fritidsaktivitetar, men dette er ikkje så uproblematisk som ein skulle ynskje. Når kontingenten for å delta i ulike fritidsaktivitetar for vaksne må aukast til godt over tusen kroner i halvåret, er det mange som må vurdere sine eigne aktivitetar opp mot barna sine aktivitetar, og då er det naturleg å tenkje at dei fleste foreldre vil synest at barna sine aktivitetar er det som må prioriterast først. Kven er så desse vaksne som då ser seg nøydde til å velje bort eiga deltaking i kor og korps? Det er naturleg å tenkje seg at dei første som fell frå i kor og korps, er einslege forsørgarar, trygda, langtidssjukmelde, småbarnsforeldre og vaksne i lavtlønna yrke. Underteikna veit at mange vaksne seier at den eine øvingskvelden i veka er deira einaste pusterom og naturlege møtepunkt med andre vaksne i løpet av veka. Altså er det nettopp dei som kanskje treng denne sjansen til å utfalde seg musikalsk, vi vil miste først i vårt fritidskulturliv.

Vidare kan ein spørje seg om ikkje desse laga kan skaffe seg sponsoravtalar med næringslivet. Det er heilt korrekt at næringslivet i Herøy er heilt uvanleg velvillige. Dei gir så sant dei kan. No viser det seg likevel at slik som tidene har vore for næringslivet i Herøy, er der ikkje så mykje dei kan ta seg råd til å bidra med. Dette handlar ikkje om vrang vilje, men om at konjunkturane i næringslivet svingar, og våre lokale bedrifter har vorte tungt ramma av den negative utviklinga dei siste åra.

Til spesifikke konsertar har kulturlivet i Herøy vore svært heldige, sidan vi har Olympic kulturfond, som rundhanda gjer det mogleg for oss å arrangere konsertar. Det er vi svært takksame og glade for! Det er likevel slik at det ikkje er kostnader til enkeltkonsertar som er kora og korpsa sine største utgiftspostar. I Herøy og elles i nærområdet, har vi fleire svært dyktige, profesjonelle dirigentar. Desse må sjølvsagt få løn for arbeidet dei gjer. Ingen av oss vil vel utøve yrket vårt gratis? Dermed er det lønsutgiftene som er den desidert tyngste kostnaden kora/korpsa må dekke inn. Tidlegare kunne ein kjøpe dirigenttenester gjennom kulturskulen, subsidiert av kommunen, men denne ordninga har vorte redusert år for år, til den no er heilt borte. Når dette må dekkast inn i si heilheit av kontingenten medlemmene betalar inn, kan kostnadene pr medlem verte store. Det er her Herøy Arbeidarparti meiner at vi vil bruke midlane i eit slikt fond.

Ein kan også spørje seg om ikkje kora og korpsa kan ta seg betalt for oppdrag dei tek på seg. I samanhengar der det er naturleg, gjer dei fleste laga dette allereie. Det er likevel slik at når det gjeld konsertar på Alders- og sjukeheimane eller i liknande samanhengar, har laga prøvd å kunne gjere dette utan å måtte be om honorar. På same måte når det gjeld deltaking i gudstenester og liknande. Dirigenten skal sjølvsagt likevel ha lønn for arbeidet han/ho gjer i slike samanhengar, og slike oppdrag vert difor ein rein utgiftspost for koret/korpset. Vi i HAP ynskjer å bidra til at kora og korpsa framleis skal kunne spele og synge for våre eldre, og delta i gudstenester og andre kyrkjelege aktivitetar, utan å måtte ta seg betalt for det.

Det har vore snakka mykje om bulyst. Både for at «våre eigne» unge skal ha lyst til å flytte tilbake til Herøy, og for å gjere Herøy attraktivt som tilflyttings-kommune. Vi i HAP trur at det å skape bulyst i ei kommune handlar om meir enn barnehageplassar, gode skular og ein attraktiv arbeidsmarknad. Vi trur at for å lokke familiar i etableringfasen til Herøy, må vi vise til både at det reint praktiske ligg til rette, men også til at vi har eit aktivt, rikt og variert fritidstilbod for både barn, unge og vaksne.

Godt val!