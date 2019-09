Frp vil ha statleg finansiering av eldreomsorga i Herøy

Fritt Ord

Forsøket med statlig finansiert eldreomsorg ble til fordi Frp så at mange kommuner ikke prioriterer eldreomsorgen høyt nok, og fordi vi ønsker å gi de eldre bedre omsorgstjenester. Og gjennom forsøket får kommunene øremerkede midler til eldreomsorgen, slik at de ikke kan nedprioritere sine eldre.

Forsøket har gitt gode resultater, både for de ansatte og for de eldre i kommunene som har deltatt. I Stjørdal melder ordføreren at de har hatt mulighet til å bygge et nytt helsehus takket være forsøket. I Lillesand forteller rådmannen at de har fått flere ressurser og muligheten til å utvikle gode standarder på tjenestene og god kvalitet på tilbudene.

Forsøket har altså bidratt til å øke både kompetansen og kvaliteten på tjenestene til de eldre. Dette er veldig bra. At alle seks kommunene som er med i forsøket i dag har søkt om å være med videre, vitner også om at kommunene er veldig fornøyde.

For at kommunene skal kunne gi den omsorgen og de tjenestene våre eldre har behov for, må vi tørre å prøve ut nye måter å jobbe på og nye måter å finansiere tilbudene på. På denne måten kan vi få nyttige erfaringer og kunnskap.

Flere av kommunene som har deltatt i forsøket med statlig finansiering, forteller om styrket brukermedvirkning og økt kompetanse blant de ansatte. Regjeringa har åpna for at 6 nye kommuner kan bli med fra 2020. Frp vil at Herøy skal bli en av de kommunene. Godt valg!