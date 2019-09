Et ærlig spørsmål til Frp

Fritt Ord

Forrige lørdag på stand i Fosnavåg fikk jeg et ærlig spørsmål fra en person - HVORFOR ER FRP SÅ IMOT BOMPENGER?

Personen ønsket oppriktig å forstå. Og slikt setter man pris på, det finnes også de som latterliggjør og ikke vil sette seg inn i problemstillinga.

Frp har alltid vært imot bompenger, og har jobbet for å få gjennomslag for mindre bompenger i regjering. Der har vi fått til noe, men folket, grasrota var ikke fornøyd, og det forstår vi godt. Derfor tok vi denne kampen i sommer og fikk gjennomslag for mye mer. Skal ta noen eksempler fra folk sine liv. Nylig viste en person, som i sitt daglige liv kjører en del i Oslo, regningen han fikk fra Fjellinjen. Den var på over 5000 kroner, for 1 - ja EN måned, juli måned. Ganger man dette med 12 så har man 60.000 kroner på ett år. Det har selvfølgelig ikke de fleste råd til!

Personlig kjenner jeg godt til en familie som var vel etablert på vestsiden av Oslo, som valgte å flytte fra Oslo til en by litt lenger nord. Det ble for dyrt å kjøre gjennom Oslo, med en far som var kronisk syk og bodde på andre siden av byen, selvfølgelig i tillegg til annen nødvendig kjøring. De var «gisseltatt» av bompengene. Ung familie, begge med gode jobber.

Så kan jeg ta eksempel fra noe som er nærmere oss geografisk; det er familier som ikke har råd til å kjøre sine barn på trening pga bompengene på Tresfjordbrua, der er det også bompenger på sideveien.

DERFOR er Frp imot bompenger - fordi det griper så inn i folk sin økonomi, de blir "gisseltatt" og mister mulighet til aktivitet og et liv de ellers hadde hatt uten bompenger.