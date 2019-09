Arbeidar- partiet og den raude rosa

Fritt Ord

«Rosens Navn» møtte oss på TV-skjermane i sommar. Vi vart tekne med inn i Middelalderen sitt mørke og mystikk.

Og så kom valkampen. Vi ser folk vifte med bomringar og vindmøller og med det grøne og det gule, og med det blå. Men også ei rose ser vi stundom midt oppe i det heile. Nokon viftar med ei raud rose! Symbolet på det gode og det vakre og det … ekte, kanskje?

Ho stig opp i frå hjartedjupet, rosa. Så leitar ho seg fram og finn andre hjarte. Og vi ser dei korte blussa, når desse møta finn stad. Vi ser menneske rette ryggen. Riste skamma av seg…

Eg plukka ein dag ei rose

Blussande raud

Og gjekk til ho eg har kjær

Med rosa

Ja

Med draumen

Om eit møte

Det begynte, langt på veg, med draumen - der nede i råmørket, i konsentrasjonsleirane. Ja, for det sat nokre menn der, langt heimanfrå. Dei hadde sett valden og menneskeforakta og var no sjølve offer for det same. Der tok draumen form – om dei gode møta - om verdiar, om rettferd, om likeverd! Om brød på alle bord og arbeid for alle hender!

Og rosa steig og steig! Med fargen frå blodet som vågar. Og den vakre forma som føde for sjela!

Dei kallar seg sosialdemokratar dei som lyfter rosa og viftar med henne i desse dagane: «Medmenneske,» ropar dei, «vi har same verdet - same retten! Kom og bli med!»

Men - tilbake til «Rosens Navn», klassikaren frå 80-talet som no er komen på lerretet: Det ligg eit spørsmål og dirrar i botnen av dette mellomalderdramaet - om ektheit og substans: Den rosa som eingong var, undrar munken, finst ho framleis? Eller er ho berre eit namn – eit nakent namn?

Eg tenkjer på vårt kjære Arbeidarparti. Berre framtida veit om det får halde fram som retningsgivande for det politiske livet i landet vårt. Og om det vil makte å leve opp til sitt høge symbol: Rosa! Ikkje minst i valtider - som no - ligg freistinga frå populismen nær dei fleste av oss: Å gå for det ein trur folk flest vil applaudere! Det som «kilar i øyret», for å sitere den stadig aktuelle apostelen Paulus! - Det er viktig å stelle fint med røtene - å halde kontakten med dei! Heller ikkje spare på kniven om utvekstar i hekken sprengjer seg ut over sitt naturlege mål.

Seier vi solidaritet, meiner vi det! Seier vi likskap for alle, så går vi for det! Vi finn ikkje opp kunstige skilje mellom menneske som lever av same brødet og pustar inn same lufta!

Difor, lat draumen leve vidare – om det gode samfunnet og dei gode møta mellom menneske som vil det gode i lag! Og så bidreg vi som best vi kan til beste for Herøysamfunnet! – Og ettertida skal sjå at rosa var ekte: Sosialdemokratiet var namnet!

Godt val, gode sambygding!