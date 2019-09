Å høyre til, det fins ikkje noko viktigare for oss menneske

Fritt Ord

Det kan vere så «enkelt» som at du blir sett og høyrt, blir møtt med respekt og får hjelp og svar når du tek kontakt med kommunen og oss som politikarar.

Det handlar også om at du er inkludert i arbeidslivet. Enten gjennom tilrettelegging på arbeidsplassen, eller du treng ein større eller mindre stillingsprosent. Det handlar om å bli inkludert i arbeidslivet tidleg. Og sommarjobbsentral for ungdom etter modell frå Island er ei slik mulegheit. Du får eit par veker sommarjobb i kommunen, uavhengig om du kjenner nokon eller ei. Lærlinge- plassar må vi også få fleire av, og kommunen må gå føre som eit godt eksempel. Det er synd når ungdom fell ut av utdanninga fordi dei ikkje får lærlingeplass. Dette er også eit in- kluderingstiltak! For Herøy KrF er ei utvikling av Herøy produksjon veldig viktig, slik at vi i framtida får inkludere endå fleire i arbeidslivet i denne unike bedrifta. Her er det nødvendig med utviding i areal blant anna for å få til det. Vi ser for oss eit framtidig ressurssenter når vi tenkjer på Herøy produksjon.

Vi ønskjer å sjå at alle blir inkluderte i fellesskapet i Herøy, også nye landsmenn. Vi ønsker at det skal vere lett å bli ein del av Herøy samfunnet. Initiativ som Språkkafeen på biblioteket og den årlege internasjonale festen i kyrkja, er viktige initiativ for å bygge bruer og skape eit inkluderande fellesskap. Vi treng fleire slike arenaer.

Inkludering er også å vere med i frivillig arbeid. Enten som ein bidragsytar, eller som ein brukar. Å køyre middag til dei som treng å få servert middag kan vere ei velsigning! Det er sant at den største gleda ein kan ha, det er å gjere andre glad.

Herøy KrF ønskjer å legge til rette for at alle barn og unge kan delta på fritidsaktivitetar, ved for eksempel å innføre fritidskortet. Det er viktig at alle barn og unge får mulegheit til å vere ein del av fellesskapet, bli inkludert og kjenne tilhøyrsle. Økonomi skal ikkje vere ei hindring.

Inkludering i skulen og barnehagen er også noko vi brenn for- vi ønskjer sterkare søkjelys på miljøarbeid i barnehage og skule for å styrke relasjonar, trivsel og inkludering. Eit godt og inkluderande miljø skaper betre trivsel og læring.

Når du stemmer KrF, stemmer du på eit parti som satsar på frivillige lag og organisasjonar. Det skal vere enkelt, godt og positivt å vere frivillig i Herøy samfunnet. Vi kjempar imot utanforskap, ved å legge stor vekt på inkludering.

I valprogrammet vårt står at gode samfunn blir bygde nedanfrå og i samspel mellom enkelte menneske, offentlege styresmakter og privat og frivillig verksemd. Vi har alle eit ansvar for å vere inkluderande, men som parti ønskjer KrF å styrke arenaer som fremmer dette.

Å vere inkluderande handlar om å sjå. Sjå den enkelte og møte andre på ein god og respektfull måte.

Slik vil vi vere som medmenneske, slik vil vi vere som politikarar.

Vi håper du stemmer KrF i år!