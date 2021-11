UKM med fylkesfestival i Ørsta

Ung

Ventetida var endeleg over for fleire spente UKM-arar laurdag 20. november. Då var det nemleg klart for UKM Møre og Romsdal sin fylkesfestival. Årets Ungdommens kulturmønstring-arrangementet gjekk føre seg i Ørsta.

Dansarar, kunstnarar, artistar og meir frå alle kommunane på Søre Sunnmøre utanom Ulstein var til stades for å lage kulturfest for publikum og kvarandre.

Herøy og Sande sine deltakarar representerte kommunane sine på ein flott måte, melder kulturskuleleiar i Sande, Susann Worren Hauge og seksjonsleiar for barn og unge i Herøy, Mona Grethe Ryssevik.

– Deltakarane fekk jobbe med mentorar og fekk gode tips før sceneframsyninga. Arrangørane fekk ansvar og oppgåver i høve til gjennomføringa av mønstringa, og kunstnarane laga til ei utstilling av kunsten sin, seier Worren Hauge.

– Viktigaste av alt; deltakarane vart også kjende med mange kjekke folk ifrå heile regionen, legg ho til.