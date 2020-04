Så mykje får HerøyLAN i ungdomsmidlar frå Ungdomspanelet

Ung

Kvart år har Ungdomspanelet 250 000 kroner å dele ut til tiltak for ungdom i fylket, fordelt på to utdelingar kvart halvår. Tilskot som stimulerer ungdoms- engasjement samt alternative ungdomsaktivitetar vert særleg prioriterte. Under ungdomspanelet sitt møte førre veke bestemte ungdomane seg for 12 kandidatar som får sin del av dei 125 000 kronene som vart delt ut. I vårt nedslagsfelt merkar vi oss at HerøyLAN får ein respektabel sum på 13 000 kroner til innkjøp av nettverksutstyr samt utviding av sitt "Bumperball"-tilbod.

– Veldig engasjerte

– Ut ifrå dei 27 søknadane vi har fått inn ser vi tydeleg at ungdom i Møre og Romsdal er veldig engasjerte, og at mangfaldet er stort. Det er artig å sjå at så mange ønskjer å setje i gang tiltak for unge der dei bor, dessverre er det for oss ikkje mogleg å støtte alle med dei beløpa som blir søkt om. Ungdomspanelet hadde nokre harde diskusjonar for å komme fram til kven som skulle støttas ved denne utdelinga, men til slutt verte vi einige om å prioritere flotte tiltak som kan gagne mange, og over tid.

Dette seier Urte Karanauskaite, leiar i Ungdomspanelet i ei pressemelding. Av søknadane som kom inn, var det 12 som fekk løyvd midlar. Det totale søknadsbeløpet for var på over 1 million kroner.

Nestleiar Ole August Iversen oppmodar elles i pressemeldinga om at ungdommen nyttar denne moglegheita som dei unge i fylkeskommunen får to gongar i året til å søkje om midlar.

Desse får tildelt midlar:

Søkar Søknad Tildelt Kulturverkstaden Øvingsloftet Innkjøp av instrument og øvingsutstyr 10 000 Ungdomsrådet i Hareid Utstyr til ungdomsklubben på Hareid 8 650 HerøyLAN Søknad om støtte til innkjøp av nettverks utstyr samt utviding av Bumperballs tilbod 13 000 Hjørungavåg KFUK-KFUM Kjøp av stasjonær lavvo med eldstaden 12 300 Molde Svømme- og Livredningsklubb Materiell til treningsopplegget vårt som ryggstartlist, handpaddles og symjebrett 11 000 Gjemnes Ungdomsklubb Støtte til fleire arrangement og aktivitetar i ungdomsklubben 4 000 Adelaida Temelloso-Røsok Gi trening i sjøen for barnehagebarn og barneskolebarn 5 000 DNT Romsdal Skredkurs og skredutstyr for ungdom 4 500 Elevråd ved MoldeVideregående Skole Innkjøp av biljardbord, bordtennis, kortstokkar og sjakkbrett – fritidstilbod for elevar 10 030 Rensvik Paintballklubb Bygging av paintballbane i Sødalen på Frei 20 000 Grimshøgda 4H Pakke med 11 hengekøyer, 11 underlag og 7 tarp (4x3 meter) 15 000 Kamba Musikk Musikkutstyr 11 520