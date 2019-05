Ufokusert skal representere fylket i den nasjonale UKM-festivalen:

– Vi er heilt i hundre!

Juryen for UKM-festivalen i Møre og Romsdal har no valt ut kven som får representere fylket i den nasjonale UKM-festivalen i Stjørdal i sommar. Blant dei finn vi to frå Sande og ei frå Herøy.