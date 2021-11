Bergsøy snudde til siger i Herøyhallen

Sport

Etter ei to veker lang treningspause var det klart for kamp att for Bergsøy-herrane. Sverresborg frå Trondheim tok turen til Herøyhallen, eit lag som etter ein svak start på sesong stod med tre strake sigrar før oppgjeret laurdag.

- Vi var litt treige dei første 15. minutta. Vi var ikkje så gode i forsvar, og gjorde ein del dårlege val i angrep, både med tanke på pasningsval og skotval.

Det fortel trenar Larus Gunnarsson.

Kampuret sa 14:16 då Sverresborg tok leiinga 8-5.

- Men siste halvdel av første omgang fungerer spelet vårt mykje betre, held han fram.

For etter to kjappe mål frå Sztefan Manojlovity og Josip Tukic, ein timeout og så to kjappe mål til frå Manojlovity igjen og Laurynas Petrusis var Bergsøy med eitt oppe i leiinga for første gang i kampen - berre fire minutt seinare.

Rop om straffe

Sverresborg løfta seg etter sjokket og resten av første omgang vart jamn. Med 20 sekund att leia Sverresborg 14-13, men Bergsøy såg moglegheita for uavgjort.

Laget forsøkte å finne opning i Sverresborg-forsvaret, og trudde dei hadde sikra seg straffe berre fem sekund før pausesignalet, berre for å sjå at dommarane dømde frikast i staden. Både spelarar, trenarar og publikum var misnøgde med avgjerda, og frikastet tok keeper enkelt. Til pause leia Sverresborg med eitt mål.

Trass i usemje rundt fleire avgjerder var Gunnarsson likevel nøgd med dommarane.

- Dei var rettferdige. Eg var kanskje ikkje samd med linja dei la seg på, men dei hadde same linje for begge lag, noko som var bra. Då måtte vi berre justere linja, og det snakka vi om i pausen. Ikkje gå mellom ein-ar og to-ar, då er det brøyt eller ingenting, i staden måtte vi bruke vingane meir, og det fungerte.

I betre form

Andre omgang starta som den første slutta. Fem minutt ut i omgangen var stillinga 17-17.

- Vi startar fint i andre omgang. Men så får dei tre på rappen slik at vi plutseleg er tre bak. Så får dei ein 2-minuttar, og så får vi ein. Då vakna vi, og så gjekk alt vår veg dei neste fem minutta. Vi fekk vi medvind, og spelarane la ned ein fantastisk innsats, fortel Gunnarsson.

Etter halvspelt andre omgang var det igjen uavgjort, 23-23. Då tok Sverresborg timeout.

- Vi såg at vi var i betre form. Dei starta å gjere feil fordi dei var slitne. Vi snakka om det i timeouten. Vi må springe, springe, springe.

Kampens store spelarar

Frå den timeouten var det Bergsøy som tok føringa i kampen. Sjølv med ein mann mindre i to periodar klarte ikkje slitne Sverresborg-spelarar å ta tilbake initiativet. I staden stod Bergsøy-spelarane fram.

- Josip var fantastisk i andre omgang. Han hadde ti mål i kampen og sette seks av seks i andre omgang. Og Laurynas som er skadd i fingeren, men som likevel ofrar seg for laget. Han scora seks mål i dag. Heile laget var fantastiske, seier Gunnarsson.

Også Sztefan Manojlovity scora seks mål laurdag. Robert Csernai scora tre, medan Villak Torgersen Bjørlykke, Erik Herman Ruud Helgesen og Theodor Leine alle scora eitt mål kvar.

Til slutt enda kampen 28-26 til Bergsøy.

Men trenar Larus Gunnarsson vil også trekke fram ein som ikkje peika seg ut på kampstatistikken, men som likevel la ned ein avgjerande innsats.

- Aron Kobbenes gjer ein utruleg viktig jobb for oss. Han slepp alltid ballen på rett tidspunkt. Han opnar for at Sztefan og Laurynas kan angripe meir. Og han tettar forsvaret. Stor ære til han. Han prøver å hjelpe på kvar trening, og ofrar mykje for å ha tid til laget.

Ein heimekamp att før jul

Neste kamp for Bergsøy-herrane er borte mot botnlaget Rørvik 27. november, før Storhamar ventar heime i Herøyhallen laurdag 4. desember.

- Då håper eg på fullt hus. Laurdag mangla vi kanskje 150-200 tilskodarar. Med fullt hus, rop og trøkk, så kan publikum vere den åttande mannen for oss. På grunn av alle skadane får også mange lokale gutar mykje speletid. Kom og hei oss fram, avsluttar trenar Larus Gunnarsson.