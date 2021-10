Bergsøy slo tilbake etter dårleg periode:

– Med fleire spelarar ute var dette bra

Eit svært redusert Bergsøy-lag kunne endeleg juble for siger igjen, etter å ha slått Charlottenlund 2 med 34-31. Men med fem spelarar ute med kneskade, ser trenaren det som viktig at kommunen no tek ansvar for spelarane.