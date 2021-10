Desse karane har blitt tatt ut til regional landslagssamling

Opp gjennom åra har det vore handball, handball, handball for min del.

Sport

Dei to dyktige karane er Theodor Leine (16) og Villak Bjørlykke (17). Fyrstnemnde er tatt ut blant 2005-modellane, og Bjørlykke er tatt ut blant 2004-modellane. Begge figurerer jamleg på herrelaget, og er viktige brikker på G20-laget, skriv organisasjonen sjølv. No får dei igjen for innsatsen dei har lagt ned og utviklinga dei har hatt.