Fembarnsmor fra Kvalsund løp inn til NM-bronse i Oslo

Sport

NM i halvmaraton var lagt inn i Oslo Maraton, og Monica og flere andre Bergsøy og Søre Sunnmøre reiste til hovedstaden i ens ærend for å delta i massemønstringen. Først og fremst fordi de ville teste seg selv, og ikke minst på grunn av at de hadde lyst til å delta i et større løpsarrangement igjen.