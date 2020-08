- Blir tøft, men vi har eit godt lag

Sport

Då A-laget, slik det ser ut per no, ikkje får spele seriespel i år har trenar Ingrid Beate Smådal Hide gått for sin backup-plan. No har ho mønstra saman 12 spelarar under 20 år på A-laget for å spele i J19-serien. Fyrste kamp er allereie torsdag neste veke på heimebane mot Blindheim.